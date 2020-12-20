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Политолог назвала причину бессилия США перед «Северным потоком – 2»

20 декабря 2020 18:51
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США не располагает инструментами, которые позволили бы остановить строительство газопроводов из России в Европу.

США не располагает инструментами, которые позволили бы остановить строительство газопроводов из России в Европу, передают "Известия". Такое заявление сделала болгарский политолог, доктор экономических наук Нина Дюлгерова.

По ее словам, доминирующая позиция на энергетических рынках важна для страны, которая хочет расширить экономическое и политическое влияние. Однако США никак не может препятствовать завершению строительства «Северного потока – 2» и «Балканского потока».

«Россия достроит «Северный поток – 2». Американцы бессильны, потому что не могут предложить альтернативу», — отметила Дюлгерова в интервью болгарской газете «Труд».

Эксперт подчеркнула, что Болгария и Россия обсудили активность США в Черноморском регионе, добавив, что София настроена на мирные отношения с РФ. В свою очередь целью США становится усиление напряженности между государствами.

Ранее, 17 декабря, Соeдиненные Штaты сообщили, что прoдолжат ввoдить сaнкции против проекта по строительству газопровода «Сeверный потoк – 2» и рассчитывают, что им удастся помешать его реализации. Как пояснил зaместитель пoмощника гoссекретаря США по дeлам Еврoпы и Еврaзии Кристoфер Рoбинсон, данная мера может стать залогом для налаживания отношений между США и Россией в будущем.

Однако позже в тот же день президент РФ Владимир Путин отметил, что строительство трубопровода «Северный поток – 2» почти завершено. Специалистам необходимо проложить еще 160 км труб.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря. Из-за введенных ранее санкций США работы по укладке труб были приостановлены, поскольку швейцарская компания Allseas вывела свои суда из Балтики. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.

 

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke/"Известия"

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Комментарии

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