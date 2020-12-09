Политолог Дмитрий Орлов отметил работу над бюджетом управленческой команды региона во главе с Дмитрием Азаровом

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Губернатор принял участие в дискуссии "Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях", которая прошла в режиме онлайн на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".



Глава региона поделился лучшими управленческими практиками по вовлечению жителей Самарской области в процесс принятия решений, а также обсудил вопросы формирования бюджета на ближайшие годы с учетом пандемии коронавируса и особо отметил в этом процессе роль депутатского корпуса.



Дмитрий Азаров отметил, что, несмотря на сложности, 70 % регионального бюджета направлено на социальную сферу - с учетом предложений, озвученных жителями региона на этапе формирования основных статей расходов.



Известный российский политолог Дмитрий Орлов отметил, что бюджет Самарской области ориентирован на людей.



- Руководство Самарской области, несмотря на те ограничения, которые диктуются коронавирусом, сформировало отчетливо социальный бюджет. Это видно из структуры расходов, из динамики роста расходов по социальным статьям. В этом смысле регион является одним из тех, где обязательства по отношению к различным категориям граждан и в сфере здравоохранения, и в сфере социального развития соблюдаются наиболее последовательно, - отметил он.



По мнению Орлова, сохранению социальной ориентации бюджета не мешает его дефицитность, которая, впрочем, достаточно невысока. Специалист считает что те цели, которые сформулированы по выходу из дефицита, уже в ближайшие годы вполне достижимы.



- В бюджете дефицит, хотя, на мой взгляд, он будет в ближайшее время уже преодолен, но, тем не менее, на социальных расходах это не только не сказывается, но они даже растут. Это вполне отчетливый выбор приоритетов в бюджетной политике, который делает губернатор Дмитрий Азаров, и это приоритет в пользу людей, в пользу граждан, которым в период пандемии, безусловно, непросто, - сказал Дмитрий Орлов. - Конечно, важно, что при формировании бюджетной политики администрация региона ориентируется на позицию Президента, на ту логику, которую транслируют федеральные власти. Это позволяет выдерживать единый общенациональный вектор в период коронавируса.

Политолог также пояснил, что известна Стратегия лидерства 63 региона - достаточно детально проработанный документ - и бюджетная политика в высокой степени с ним согласована. И, как он полагает, это не абстрактная программа, а документ, основанный на общественном запросе, причём детально изученном.

- И те практики коммуникации, взаимодействия с населением, которые в Самарской области выработаны благодаря политике губернатора Дмитрия Азарова, эти практики позволяют эффективно формировать в том числе и бюджетную политику, - сказал Орлов.



Кроме того, в своей оценке он подчеркнул, что Самарская область - это один из лидеров и в привлечении частного бизнеса в реализацию национальных проектов, и в государственно-частном партнерстве.



- Известно, что частные компании участвовали в крупнейших проектах, которые реализовывались на территории губернии. И вот этот вклад бизнеса, участие бизнеса в программах развития и инвестиционных программах, которые реализуют самарские власти, это, конечно, весьма благоприятный опыт, потому что если доверие людей оценивается по социологическим опросам, по состоянию общественного мнения, в конечном счете по выборам, то доверие инвесторов оценивается очень просто - идут деньги в конкретный проект или нет. Вот в этом смысле слово губернатора Азарова и самарских властей в целом, оно для инвесторов стоит многого, этому слову верят и под это слово дают деньги.



Дмитрий Орлов также отметил работу команды губернатора Самарской области.



- Еще раз скажу, что руководство региона сохраняет отчетливо ориентацию бюджетной политики как социальную и то, что социальные расходы и в 2020-и в 2021 годах растут, несмотря на то, что бюджет дефицитный, это свидетельствует о том, что приоритеты людей, сохранение человеческого капитала и в целом сбережение людей, сбережение народа, как ни пафосно, может, это прозвучит, они для управленческой команды, лично для губернатора Азарова, являются приоритетными, передает sova.info.