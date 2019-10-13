Поклонская: приезд украинской диаспоры в Крым говорит о мудрости людей

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Ранее сообщалось, что представители украинской диаспоры прибывают в воскресенье с ознакомительным визитом в Крым. В составе делегации около 15 человек из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии."Приезд делегации неслучаен. Связь крымчан с украинским народом - это свидетельство мудрости простых людей. Народ России и Украины является неделимым, даже с учетом суверенности наших стран. Я не чужая Украине и я люблю ее. Мне очень приятно наблюдать, что хоть на маленький миллиметр, но с новым руководством на Украине появилась надежда на восстановление страны", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, Россия и Украина никогда не будут врагами, как бы на это ни рассчитывали "режиссеры и сценаристы всех цветных революций"."Народ наших стран мудрый, и желаю, чтобы хватило политической ловкости и мудрости для восстановления нерушимой связи между Россией и Украиной", - заявила Поклонская.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".