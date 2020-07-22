Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и компанией ООО «РЖД Тур»
22 июля 2020 20:50
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На встрече присутствовали также заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, первый заместитель начальника Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Олег Федюков, заместитель начальника Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Инна Гаврилова, директор отеля 7 Avenue Hotel Михаил Мальцев, директора компаний-туроператоров.
Основная цель сотрудничества – развитие туристического потенциала Самарской области с использованием возможностей железнодорожного транспорта, популяризация культурно-исторического и природного наследия региона через реализацию туров выходного дня.
Александр Фетисов особо подчеркнул, что сотрудничество с компанией «Российские железные дороги», «Федеральной пассажирской компанией» и ООО «РЖД Тур» для Правительства Самарской области является стратегически важным и перспективным.
«Мы уже можем говорить о плодотворном взаимодействии в направлении железнодорожного туризма по опыту прошлых лет: такие проекты, как «Вагон знаний», «Поезд на пленэр», «В театр #лучше поездом» уже опробованы и пользуются популярностью. Некоторые из них отмечены на федеральном уровне. Эпидемиологическая ситуация, которая затронула весь мир в этом году, стимулирует развитие внутреннего туризма, внимание к местным достопримечательностям, уникальным природным возможностям Самарского края. В этом смысле мы обладаем целым спектром преимуществ. И для нас важно, осознавая наши возможности, делать конкретные шаги по развитию сферы туризма. Именно такие задачи ставит перед нами Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров», — отметил зампред Правительства.
По его словам, такой серьезный партнер, как Российские железные дороги, дает возможность дополнительного качественного продвижения туристических продуктов Самарской области по России, а в будущем – привлечения и иностранных туристов.
На встрече был представлен новый туристический проект — «Открытая Самара». Проект реализуется Куйбышевским филиалом АО «ФПК» и ООО «РЖД Тур» при поддержке Правительства Самарской области и Администрации г.о. Самара в сотрудничестве с региональными туроператорами. В формате зонтичного бренда он аккумулирует в себе программы внутреннего туризма по Самарской области по различным направлениям отдыха: культурно– познавательному, экологическому, пляжному и гастрономическому. Он включает в себя программы железнодорожных туров «под ключ»: «Поезд на пленэр», «Самарский шик-модерн», «Жигулевские выходные», «Тур де пляж. Самара», «Вкусно Едем».
Как рассказал генеральный директор ООО «РЖД Тур» Олег Каверин, проект «Открытая Самара» задумывался в начале года, и разработчики очень взвешенно подошли к деталям. «Открытая Самара» — это большой комплексный туристический железнодорожный проект, в создании и развитии которого участвует очень много организаций, в их числе железнодорожный перевозчик Федеральная пассажирская компания и туроператоры Самарской области. Проект направлен на продвижение и популяризацию региона, на привлечение сюда туристов», — отметил он.
В популяризации проекта уже задействованы ресурсы РЖД. «Самара и Самарская область в целом прекрасный регион с огромным потенциалом и привлекательными туристическими ресурсами. Конечно, в первую очередь, это Волга, во вторую – то индустриальное и культурное наследие, которым славится регион. Я считаю, что проект, который мы сегодня анонсировали, имеет колоссальный задел и гарантированный успех», — выразил уверенность Олег Каверин.
Название «Открытая Самара» выбрано неслучайно. В прошлом долгое время Самара была закрытым городом, так как здесь работали стратегические предприятия авиационной и ракетно-космической отрасли. Второй смысл, заложенный в название, – это возвращение к жизни после пандемии, и ключевая часть названия – это открытость и гостеприимство жителей региона, что уже успели оценить многочисленные гости, посетившие матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году в Самаре. Пять тематических туров разной направленности позволяют учесть интересы туристов разных возрастов, в проекте действует принцип объединения туров. Например, члены одной семьи смогут выбрать в одни и те же даты с одним размещением разные туры: кому-то будет интересно осмотреть достопримечательности и попробовать себя в роли художника в рамках тура «Поезд на пленэр», а кому-то – отдохнуть на пляжах города-курорта в рамках «Тур де пляж. Самара». Брендовый маршрут «Жигулевские выходные» — это насыщенный тур выходного дня с экскурсиями в самые известные музеи Самары и области, мастер-классы, дегустации.
Первые туры в Самару планируются к запуску в августе 2020 года. Основным партнером проекта по размещению, в городе Самаре является отель «7 Авеню», который второй год подряд принимает туристов, путешествующих по России поездом.
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Актуальность и востребованность железнодорожного туризма среди населения России и профессионального сообщества подтверждает признание экспертами индустрии результатов и качества наполнения проектов. Так, проект Самарской области и Куйбышевского филиала АО «ФПК» — «Вагон знаний» признан «Лучшей социально-экономической практикой» в номинации «Развитие туристического потенциала региона» в РФ за 2017 г.
Проект «Поезд на Пленэр» в октябре 2019 г. получил гран-при Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2019» в номинации «Лучший межрегиональный маршрут».
Культурно-просветительский проект Самарского областного художественного музея, не имеющий аналогов в мире, — «Жигули» в Авангарде» — возник благодаря сотрудничеству Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» и одного из крупнейших региональных хранилищ искусства России — Самарского областного художественного музея. Один из вагонов СВ превратился в своеобразный «музей на колесах»: каждое его купе имеет свое неповторимое лицо и имя: главными элементами оформления являются репродукции шедевров русского авангарда из собрания Самарского областного художественного музея, передает пресс-служба облправительства.
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