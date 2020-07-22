Я нашел ошибку
Главные новости: 
На борту воздушного судна гражданам раздадут специальную анкету.
Прибывающим из-за рубежа россиянам нужно будет заполнять форму на "Госуслугах"
Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения.
Суд оштрафовал Волочкову после посещения закрытого из-за COVID-19 Дивеево
В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
О домогательствах заявила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина.
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме.
Суд по делу Ефремова начнется 29 июля
Несчастные случаи происходят не только по причине нарушения правил поведения на воде, но и из-за купания в необорудованных водоемах, а также из-за аварий плавательных средств.
СУ СО призывает родителей проявить бдительность к детям во избежание трагедий на воде
Подозреваемый получил от гражданина взятку в 100 тысяч рублей за незаконные действия.
В Тольятти сотрудник УФСИН подозревается в получении взятки
Такой партнер, как РЖД, дает возможность дополнительного качественного продвижения туристических продуктов СО по России, а в будущем – привлечения и иностранных туристов.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и компанией ООО «РЖД Тур»
сегодня  Четверг, 23 июля, 00:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/07:
USD 70.79
-0.18
EUR 81.59
0.34
Новости /  Политика /  Политика региона  

Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и компанией ООО «РЖД Тур»

22 июля 2020 20:50
177
Такой партнер, как РЖД, дает возможность дополнительного качественного продвижения туристических продуктов СО по России, а в будущем – привлечения и иностранных туристов.
В среду, 22 июля, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере развития железнодорожного туризма между Правительством Самарской области и компанией ООО «РЖД Тур». Свои подписи под документом поставили генеральный директор ООО «РЖД Тур» Олег Каверин и заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

На встрече присутствовали также заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, первый заместитель начальника Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Олег Федюков, заместитель начальника Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Инна Гаврилова, директор отеля 7 Avenue Hotel Михаил Мальцев, директора компаний-туроператоров.

Основная цель сотрудничества – развитие туристического потенциала Самарской области с использованием возможностей железнодорожного транспорта, популяризация культурно-исторического и природного наследия региона через реализацию туров выходного дня.

Александр Фетисов особо подчеркнул, что сотрудничество с компанией «Российские железные дороги», «Федеральной пассажирской компанией» и ООО «РЖД Тур» для Правительства Самарской области является стратегически важным и перспективным.

«Мы уже можем говорить о плодотворном взаимодействии в направлении железнодорожного туризма по опыту прошлых лет: такие проекты, как «Вагон знаний», «Поезд на пленэр», «В театр #лучше поездом» уже опробованы и пользуются популярностью. Некоторые из них отмечены на федеральном уровне. Эпидемиологическая ситуация, которая затронула весь мир в этом году, стимулирует развитие внутреннего туризма, внимание к местным достопримечательностям, уникальным природным возможностям Самарского края. В этом смысле мы обладаем целым спектром преимуществ. И для нас важно, осознавая наши возможности, делать конкретные шаги по развитию сферы туризма. Именно такие задачи ставит перед нами Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров», — отметил зампред Правительства.

По его словам, такой серьезный партнер, как Российские железные дороги, дает возможность дополнительного качественного продвижения туристических продуктов Самарской области по России, а в будущем – привлечения и иностранных туристов.

На встрече был представлен новый туристический проект — «Открытая Самара». Проект реализуется Куйбышевским филиалом АО «ФПК» и ООО «РЖД Тур» при поддержке Правительства Самарской области и Администрации г.о. Самара в сотрудничестве с региональными туроператорами. В формате зонтичного бренда он аккумулирует в себе программы внутреннего туризма по Самарской области по различным направлениям отдыха: культурно– познавательному, экологическому, пляжному и гастрономическому. Он включает в себя программы железнодорожных туров «под ключ»: «Поезд на пленэр», «Самарский шик-модерн», «Жигулевские выходные», «Тур де пляж. Самара», «Вкусно Едем».

Как рассказал генеральный директор ООО «РЖД Тур» Олег Каверин, проект «Открытая Самара» задумывался в начале года, и разработчики очень взвешенно подошли к деталям. «Открытая Самара» — это большой комплексный туристический железнодорожный проект, в создании и развитии которого участвует очень много организаций, в их числе железнодорожный перевозчик Федеральная пассажирская компания и туроператоры Самарской области. Проект направлен на продвижение и популяризацию региона, на привлечение сюда туристов», — отметил он.

В популяризации проекта уже задействованы ресурсы РЖД. «Самара и Самарская область в целом прекрасный регион с огромным потенциалом и привлекательными туристическими ресурсами. Конечно, в первую очередь, это Волга, во вторую – то индустриальное и культурное наследие, которым славится регион. Я считаю, что проект, который мы сегодня анонсировали, имеет колоссальный задел и гарантированный успех», — выразил уверенность Олег Каверин.

Название «Открытая Самара» выбрано неслучайно. В прошлом долгое время Самара была закрытым городом, так как здесь работали стратегические предприятия авиационной и ракетно-космической отрасли. Второй смысл, заложенный в название, – это возвращение к жизни после пандемии, и ключевая часть названия – это открытость и гостеприимство жителей региона, что уже успели оценить многочисленные гости, посетившие матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году в Самаре. Пять тематических туров разной направленности позволяют учесть интересы туристов разных возрастов, в проекте действует принцип объединения туров. Например, члены одной семьи смогут выбрать в одни и те же даты с одним размещением разные туры: кому-то будет интересно осмотреть достопримечательности и попробовать себя в роли художника в рамках тура «Поезд на пленэр», а кому-то – отдохнуть на пляжах города-курорта в рамках «Тур де пляж. Самара». Брендовый маршрут «Жигулевские выходные» — это насыщенный тур выходного дня с экскурсиями в самые известные музеи Самары и области, мастер-классы, дегустации.

Первые туры в Самару планируются к запуску в августе 2020 года. Основным партнером проекта по размещению, в городе Самаре является отель «7 Авеню», который второй год подряд принимает туристов, путешествующих по России поездом.

***
Актуальность и востребованность железнодорожного туризма среди населения России и профессионального сообщества подтверждает признание экспертами индустрии результатов и качества наполнения проектов. Так, проект Самарской области и Куйбышевского филиала АО «ФПК» — «Вагон знаний» признан «Лучшей социально-экономической практикой» в номинации «Развитие туристического потенциала региона» в РФ за 2017 г.

Проект «Поезд на Пленэр» в октябре 2019 г. получил гран-при Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2019» в номинации «Лучший межрегиональный маршрут».

Культурно-просветительский проект Самарского областного художественного музея, не имеющий аналогов в мире, — «Жигули» в Авангарде» — возник благодаря сотрудничеству Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» и одного из крупнейших региональных хранилищ искусства России — Самарского областного художественного музея. Один из вагонов СВ превратился в своеобразный «музей на колесах»: каждое его купе имеет свое неповторимое лицо и имя: главными элементами оформления являются репродукции шедевров русского авангарда из собрания Самарского областного художественного музея, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
22 июля 2020  20:50
Такой партнер, как РЖД, дает возможность дополнительного качественного продвижения туристических продуктов СО по России, а в будущем – привлечения и иностранных туристов.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и компанией ООО «РЖД Тур»
Такой партнер, как РЖД, дает возможность дополнительного качественного продвижения туристических продуктов СО по России, а в будущем – привлечения и... Политика региона
176
22 июля 2020  20:42
Особое внимание на встрече было уделено вопросам поддержки производителей автокомпонентов.
Дмитрий Азаров и Максим Решетников обсудили вопросы перспективного развития Самарской области
Особое внимание на встрече было уделено вопросам поддержки производителей автокомпонентов. Политика региона
152
22 июля 2020  17:04
Согласно закону экстремизмом признается не только нарушение российской территориальной целостности, но и отчуждение части ее территории.
Дума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму
Согласно закону экстремизмом признается не только нарушение российской территориальной целостности, но и отчуждение части ее территории.   Политика региона
216
Весь список
Выборы в Самарской области
18 июля 2020  12:01
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
  Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Выборы в Самарской области
672
3 июля 2020  12:49
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
Поправки поддержали 77,92% россиян. Выборы в Самарской области
678
2 июля 2020  17:21
Депутат Самарской губернской думы подчеркнул, что весь процесс в регионе проходил высокопрофессионально и ответственно.
Александр Степанов: голосование показало высокую сознательность граждан
Депутат Самарской губернской думы подчеркнул, что весь процесс в регионе проходил высокопрофессионально и ответственно.  Выборы в Самарской области
1554
Весь список

Видео
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
477
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1005
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
912
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1562
6 июля 2020  12:47
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году.
Строительство
1437
4 июля 2020  11:53
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы".
В стране
1470
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2073
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3774
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3253
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4161
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4281
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4329
Весь список

Мероприятия
СОУНБ приглашает посетить уникальную выставку о Самаре
Самарский областной художественный музей приглашает на открытие фотовыставки «Собранье памятных мгновений» Владимира Емеца
В Самарской области продолжается прием заявок на региональный этап фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные