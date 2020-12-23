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Поддержка семей, защита доходов и трудовых прав, дачная амнистия: «Единая Россия» подвела законодательные итоги 2020 года

23 декабря 2020 10:13
137
Единая Россия подвела законодательные итоги 2020 года

Источником многих социальных инициатив партии стали добровольцы в регионах.

            Активисты волонтерских центров и региональных отделений «Единой России» — авторы многих инициатив, в том числе законодательных, которые партия реализовала в уходящем 2020-м году, отметил в ходе брифинга по итогам работы фракции в Госдуме Секретарь Генсовета Андрей Турчак. Он также напомнил, что ряд таких инициатив был озвучен во время Социального онлайн-форума «Единой России», который прошел 14 декабря с участием Владимира Путина.

            «В частности, мы предложили сохранить пенсию по потере кормильца несовершеннолетним при подработке в каникулы. Сейчас, устраиваясь на временную работу, подростки автоматически теряют социальную выплату. Это очевидная несправедливость и её надо устранить», — подчеркнул Андрей Турчак.

            Он сообщил, что сейчас «Единая Россия» прорабатывает еще одну инициативу, которую волонтеры озвучили на форуме — это повышение единовременного пособия беременным женщинам. Сейчас оно едва превышает 600 рублей.

            «Кроме того, мы предложили стимулировать работодателей к трудоустройству граждан, потерявших работу во время пандемии. Можно было бы подумать о компенсации им части расходов при найме таких сотрудников», — сказал он.

            Андрей Турчак напомнил, что «Единая Россия» совместно с Правительством с самого начала пандемии оперативно разрабатывала законопроекты, которые во многом защитили людей от ее последствий. Одной из главных задач стала материальная поддержка граждан. По инициативе партии в два раза увеличили пособия по уходу за ребенком до полутора лет — до 6 752 рублей. Проще стал и сам порядок оформления социальных выплат, появилась возможность получать их в беззаявительном порядке. Выплаты медикам, работающим в красной зоне, освободили от НДФЛ. Также люди, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, получили право на кредитные каникулы.

            Чтобы не допустить взрывного роста цен на лекарства, «Единая Россия» законодательно ограничила предельно допустимые розничные цены на препараты и медицинские изделия. Кроме того, стало возможно покупать их онлайн. При этом в партии настояли на ужесточении ответственности за контрафакт, чтобы тем самым гарантировать качество лекарств.

            Магистральным для «Единой России» в этом году стал вопрос защиты трудовых прав граждан. Чаще всего, обращаясь в приемные партии или к депутатам, люди сообщали об их нарушении — работодатели отправляли сотрудников в неоплачиваемый отпуск или переводили на дистанционный режим со снижением зарплаты. Как результат — по инициативе «Единой России» приняты изменения в Трудовой кодекс, защитившие права работников «на удалекне». С 1 января 2021 года они вступят в силу. Однако трудовое законодательство и дальше будут совершенствовать. В ближайшее время «Единая Россия» завершит подготовку законопроекта о занятости.

            «Одна из основных целей — чтобы соискатель мог получить большинство услуг, связанных с поиском работы, в цифровом формате. Рассчитываем внести документ в январе и принять уже в весеннюю сессию 2021 года», — сообщил Андрей Турчак.

            В осеннюю сессию Госдума приняла еще ряд законопроектов «Единой России», направленных на социальную поддержку граждан. В частности, по инициативе партии продлили автоматическое начисление выплат на детей до трех лет до 1 марта 2021 года.    Также принят закон, по которому молодые мамы, находящиеся в декрете, смогут повышать свою квалификацию и получать дополнительное образование, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а не только по месту регистрации. Кроме того, парламент поддержал закон, который позволит людям с инвалидностью получать средства реабилитации по месту пребывания — то есть в любом населенном пункте.

            Особенно важной в условиях пандемии стала работа над бюджетом. «Единая Россия» включилась в нее совместно с Правительством. Документ получился социально ориентированным. Партии удалось отстоять финансирование приоритетных направлений, отметил руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов, также принявший участие в брифинге. Помимо того, что в бюджете заложено исполнение всех социальных обязательств в полном объеме, в нем предусмотрены средства на реализацию нацпроектов, инициированных Президентом.

            «При принятии бюджета в третьем чтении мы отметили, что такие вопросы, как устойчивое развитие сельских территорий, благоустройство городской среды, обновление городского пассажирского транспорта и строительство больниц, в том числе инфекционных, не должны отодвигаться. Необходимые коррективы по увеличению финансирования этих направлений могут быть внесены уже в первом квартале 2021 года, исходя из дополнительных доходов, которые, мы уверены, получит бюджет», — сказал Сергей Неверов.

            Увеличена поддержка регионов — на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов будет ежегодно направляться более 700 миллиардов рублей. Кроме того, депутаты «Единой России» подготовили поправки, реализация которых в общей сложности потребует дополнительно 30 миллиардов рублей. Они направлены на повышение качества жизни людей — как в городах, так и на селе.

            Пандемия не остановила работу «Единой России» по востребованным у людей вопросам. В частности, принят законопроект партии о продлении «дачной амнистии» еще на 5 лет — она подразумевает возможность регистрировать дачные постройки по упрощённой процедуре. Кроме того, Госдума поддержала поправки, которые дадут возможность Фонду содействия реформированию ЖКХ привлекать заемные средства, чтобы ускорить в регионах расселение людей из аварийного жилья.

            Еще на двух законодательных инициативах, внесенных в текущем году, «Единая Россия» сосредоточится уже в весеннюю сессию. Во-первых, это законопроект о беззаявительном порядке получения страховой и социальной пенсии по инвалидности.    Предполагается, что получателям выплат не нужно будет ходить в госучреждения, проходить различные процедуры для начисления пенсий и решения других вопросов. Пенсионный фонд будет их автоматически назначать и индексировать. Во-вторых, законопроект о «гаражной амнистии» — он даст возможность быстро и просто оформить гаражи и участки под ними в собственность. Новыми правилами смогут воспользоваться более 3,5 миллионов россиян.

            Также «Единая Россия» готовит к внесению в Госдуму законопроект о защите минимального дохода граждан от взысканий. Кроме того, депутаты займутся вопросами совершенствования рынка лекарств.

            «Мы уже не раз говорили об этом законопроекте, он направлен, в первую очередь, на защиту прав и интересов наших граждан, предупреждение и недопущение монополизации розничной торговли лекарствами, создание здоровых условий конкуренции на фармрынке», — отметил Сергей Неверов.

       Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе инициировала ряд законов, направленных на стабилизацию социально-экономической напряженности в регионе в период распространения коронавирусной инфекции.

         На итоговом в этом году заседании заксобрания был расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых сможет применяться патентная система налогообложения. «Мы даем предпринимателям возможность выбора оптимального для них налогового режима и перехода на патентную систему. Это позволит снизить налоговую нагрузку малому бизнесу, упростить процедуру расчетов», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.

       Фракцией был также разработан законопроект, определяющий общие положения развития инициативного бюджетирования в самарском регионе.

       Региональные единороссы не остались в стороне от активного обсуждения и участия в формировании предложений к проекту закона Самарской области об областном бюджете, в соответствии с которыми предусмотрены дополнительные средства на здравоохранение, образование, капитальный ремонт и строительство внутриквартальных дорог и дорог местного значения, капитальный ремонт и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах на сумму более 1 миллиарда 500 миллионов рублей.

 

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Комментарии

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