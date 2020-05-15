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Новости /  Политика /  Политика региона  

Поддержка пришла очень быстро и вовремя: отмена налоговых выплат и страховых взносов

15 мая 2020 15:59
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За апрель, май и июнь 2020 года для пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Одной из новых мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная Президентом России Владимиром Путиным отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Эта мера усилит введённую ранее отсрочку по выплатам. Мера поможет около 1,5 млн предприятий, в том числе и Ресурсному центру гражданской активности НКО Самарской области. Организация реализует проекты по поддержке некоммерческих организаций в регионе, присоединилась к акции #МыВместе, поддерживает волонтеров.

«Мы со своей стороны являемся некоммерческой организацией, и у нас нет цели заработать деньги, какую-то прибыль, и с нее уже платить заработную плату. Мы помогаем именно тем, что оказываем безвозмездную помощь тем, кто в ней нуждается. Поэтому, естественно это очень сильная мера поддержки от государства,» - рассказала Оксана Симонина, руководитель проекта «Ресурсный центр гражданской активности некоммерческих организаций Самарской области»

На территории Самарской области сегодня действует порядка 1,5 тысяч некоммерческих организаций, в которых трудится более 20 тысяч человек.
93 организации реализуют проекты, поддержанные Фондом Президентских грантов. Для них так же актуальны меры поддержки для НКО, объявленные Президентом.

По данным нового исследования ВЦИОМ, 81% россиян считает значимыми для населения меры поддержки, предложенные Президентом Владимиром Путиным в ходе телеобращения 11 мая, передает пресс-служба облправительства.
 
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Комментарии


Политика региона
15 мая 2020  15:59
За апрель, май и июнь 2020 года для пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Поддержка пришла очень быстро и вовремя: отмена налоговых выплат и страховых взносов
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