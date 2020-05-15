Поддержка пришла очень быстро и вовремя: отмена налоговых выплат и страховых взносов

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Эта мера усилит введённую ранее отсрочку по выплатам. Мера поможет около 1,5 млн предприятий, в том числе и Ресурсному центру гражданской активности НКО Самарской области. Организация реализует проекты по поддержке некоммерческих организаций в регионе, присоединилась к акции #МыВместе, поддерживает волонтеров.«Мы со своей стороны являемся некоммерческой организацией, и у нас нет цели заработать деньги, какую-то прибыль, и с нее уже платить заработную плату. Мы помогаем именно тем, что оказываем безвозмездную помощь тем, кто в ней нуждается. Поэтому, естественно это очень сильная мера поддержки от государства,» - рассказала Оксана Симонина, руководитель проекта «Ресурсный центр гражданской активности некоммерческих организаций Самарской области»На территории Самарской области сегодня действует порядка 1,5 тысяч некоммерческих организаций, в которых трудится более 20 тысяч человек.93 организации реализуют проекты, поддержанные Фондом Президентских грантов. Для них так же актуальны меры поддержки для НКО, объявленные Президентом.По данным нового исследования ВЦИОМ, 81% россиян считает значимыми для населения меры поддержки, предложенные Президентом Владимиром Путиным в ходе телеобращения 11 мая, передает пресс-служба облправительства.