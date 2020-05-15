Поддержка пришла очень быстро и вовремя: отмена налоговых выплат и страховых взносов
15 мая 2020 15:59
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Эта мера усилит введённую ранее отсрочку по выплатам. Мера поможет около 1,5 млн предприятий, в том числе и Ресурсному центру гражданской активности НКО Самарской области. Организация реализует проекты по поддержке некоммерческих организаций в регионе, присоединилась к акции #МыВместе, поддерживает волонтеров.
«Мы со своей стороны являемся некоммерческой организацией, и у нас нет цели заработать деньги, какую-то прибыль, и с нее уже платить заработную плату. Мы помогаем именно тем, что оказываем безвозмездную помощь тем, кто в ней нуждается. Поэтому, естественно это очень сильная мера поддержки от государства,» - рассказала Оксана Симонина, руководитель проекта «Ресурсный центр гражданской активности некоммерческих организаций Самарской области»
На территории Самарской области сегодня действует порядка 1,5 тысяч некоммерческих организаций, в которых трудится более 20 тысяч человек.
93 организации реализуют проекты, поддержанные Фондом Президентских грантов. Для них так же актуальны меры поддержки для НКО, объявленные Президентом.
По данным нового исследования ВЦИОМ, 81% россиян считает значимыми для населения меры поддержки, предложенные Президентом Владимиром Путиным в ходе телеобращения 11 мая, передает пресс-служба облправительства.
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За апрель, май и июнь 2020 года для пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Политика региона
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"Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации." Политика региона
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"Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих... Политика региона
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