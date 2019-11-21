По поручению Президента России в регионах ПФО усилят меры в деле защиты прав предпринимателей

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21 ноября 2019 года заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимателей управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Мероприятие прошло под председательством заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева.



По поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников совещания поприветствовал Игорь Паньшин. Заместитель

полпреда обратил внимание на актуальность обсуждаемой темы и поблагодарил Сергея Зайцева за консолидацию усилий всех заинтересованных ведомств в деле защиты прав предпринимателей под эгидой Генпрокуратуры России.



Также Игорь Паньшин подчеркнул важность повестки дня, так как вопросам защиты интересов бизнес-сообщества особое внимание уделяется Главой

государства. «Темпы экономического роста в нашей стране, в Приволжском федеральном округе обеспечиваются во многом благодаря нормальному

предпринимательскому климату, который способствует привлечению инвестиций как отечественных, так и иностранных. На это нацелен и реализуемый

национальный проект в сфере малого и среднего предпринимательства.



Сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, исключение возможности давления на бизнес, в том числе с помощью механизмов уголовного преследования, являются важными компонентами для создания такого климата», – сказал заместитель полпреда Игорь Паньшин.



В заседании межведомственной рабочей группы приняли участие руководители органов исполнительной власти, прокуратуры, МВД, Следственного комитета РФ, уполномоченные по защите прав предпринимателей, представители общественных организаций субъектов Федерации округа.



В рамках мероприятия обсуждены вопросы состояния законности и практики прокурорского надзора в сфере малого и среднего бизнеса, противодействия

незаконной предпринимательской деятельности на территории регионов ПФО.



Особое внимание уделено проблемам уголовного преследования в отношении хозяйствующих субъектов и представителей бизнес-сообщества (от проведения

доследственных проверок до принятия итоговых решений). Отмечено, что допущенные следственными органами нарушения уголовно-процессуального

законодательства явились поводом для принятия мер прокурорского реагирования.



По итогам совещания выработаны предложения, направленные на повышение эффективности деятельности уполномоченных органов, определены

мероприятия по дальнейшему совершенствованию взаимодействия представителей правоохраны, органов прокуратуры, контрольно-надзорных ведомств с

сообществами предпринимателей, передает пресс-служба ПФО.