По мнению ФАС, Apple и Google должны предустанавливать российские приложения и удалять свои
6 февраля 2020 21:04
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Кроме того, ведомство хочет, чтобы компании разрешили пользователям удалять все предварительно установленные программы, включая свои собственные, если это не помешает нормальной работе гаджетов. Эксперты уверены, что производители будут игнорировать эти требования, если не введут жесткие санкции.
Фото: соцсети
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