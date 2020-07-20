План реновации территории бывшего завода «Фосфор» в Тольятти будет разработан в течение месяца

254

Перед началом совещания члены Правительства почтили минутой молчания память вице-губернатора региона Александра Карпушкина, который ушел из жизни накануне.«Александр Викторович очень многое сделал для развития и городского округа Самара, и Самарской области, – сказал Глава региона. – И, конечно, мог бы сделать гораздо больше, потому что его профессионализм, четкость в работе, ответственность, умение видеть главное – безусловные таланты, которые позволяли ему достигать любых результатов, находясь на разных должностях. Успешная работа в г.о. Самара, в Москве, в Правительстве региона – тому подтверждение. Уверен, что в наших сердцах мы всегда сохраним память об этом выдающемся человеке, который помимо профессиональных обладал и удивительными человеческими качествами».Прощание с Александром Карпушкиным пройдёт завтра с 9 до 11 в областном музее им.Алабина.Предметно на оперативном совещании члены кабмина, главы муниципалитетов и ведомств разобрали противопожарную обстановку в регионе, в том числе случаи возгорания на складе лакокрасочной и полиэтиленовой продукции в Самаре и на территории бывшего завода «Фосфор» в Тольятти.Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко напомнил, что пожар на улице Профильной в Самаре произошел ровно неделю назад, на его ликвидацию специалистам потребовалось более 2-х суток. По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация ёмкости с растворителем с последующим воспламенением. Сейчас устанавливаются детали произошедшего, возбуждено уголовное дело, но уже выявлен ряд нарушений. К примеру, предприятие было зарегистрировано исключительно как субъект МСП, не числилось как пожароопасное и не стояло в реестре предприятий, которые потенциального могут оказать негативное влияние на окружающую среду.«Случай достаточно серьёзный, урон нанесён и конкретному предприятию, но определённый урон нанесён и экологии, – отметил губернатор. – 254 человека работает, предприятие заметное. При этом муниципалитет не в курсе, что предприятие даже не стоит на учёте, работая с такого класса материалами».Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам и главам муниципалитетов пересмотреть подход к работе, избавиться от формализма, установить максимальный контакт с представителями бизнеса, чтобы понимать, чем реально занимается предприниматель, а не довольствоваться написанному в отчетах.«Если бы вы находились в контакте с предпринимателями, вы бы понимали, чем производство живет. Что, Глава района ни разу не был там? – обратился к муниципальным властям Губернатор. – Я бы хотел, чтобы вы работали на упреждение и не допускали таких ситуаций».Губернатор поручил членам Правительства провести работу по сопоставлению баз министерств, муниципалитетов, контрольно-надзорных органов, что позволит выявлять организации, которые, по факту работая с пожароопасными материалами, не числятся в реестрах: «Мы на основании таких случаев должны видеть, где система не сработала, а мы «бьем по хвостам». Из каждого такого случая мы должны делать выводы».Также Глава региона напомнил, что необходимо провести проверку в отношении организации, которая на протяжении последних 7 лет проводила независимую экспертизу на предмет соответствия производства противопожарным нормам и выдавала заключение о соответствии требованиям безопасности. «Не все было сделано в соответствии с требованиями, которые предъявляются предприятиям такого класса», – отметил Дмитрий Азаров.Еще один пожар, вызвавший обеспокоенность руководства и жителей региона на прошлой неделе, – самовозгорание фосфорного шлама на территории бывшего тольяттинского завода «Фосфор».Возгорание – не первый случай на территории предприятия. При этом администрация города до сих пор не выстроила работу по предотвращению ситуации, не принимает превентивных мер, а только реагирует на факт случившегося.«Я хотел бы, чтобы у нас был комплексный план реновации этой территории, – обратился Дмитрий Азаров к представителям профильных министерств и главе Тольятти Сергею Анташеву. – Насколько мне известно, сейчас появился добросовестный инвестор, который планирует вернуть площадку к жизни. Давайте посмотрим на эти планы и придадим им статус приоритетных, поддержим людей, чтобы наконец навести порядок на этой территории».По поручению главы региона, план реновации территории бывшего завода «Фосфор» будет подготовлен в течение месяца.Отдельно Дмитрий Азаров поручил совместно с органами правопорядка выстроить системную работу с нынешними собственниками территории. «Ситуацию необходимо до молекул разложить и понять, кто за что отвечает», – поставил задачу губернатор.Кроме пожаров на предприятиях, возгорания зафиксированы и в жилом секторе. «Следует отметить пожар 18 июля в областной столице на улице Самарской, 53. Площадь пожара составила 200 метров, погибших нет, пострадало 2 человека. Предварительная причина возгорания – поджог», – рассказал Олег Бойко.Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной взять данный случай на особый контроль, оказать содействие правоохранительным органом при поиске поджигателей.«Если это поджог, нужно найти виновных и посмотреть возможных «заинтересантов». Важно найти виновных, чтобы они понесли наказание», – отметил губернатор.Глава региона отметил, что городским властям нужно выстроить системную работу по защите исторического центра Самары от аналогичных случаев, в частности, рассмотреть вопрос об установке системы видеонаблюдения в жилых кварталах «старого города», которая помогла бы мониторить ситуацию и предотвращать правонарушения.Также на оперативном совещании обсуждалась тема безопасности на водных объектах. По информации руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрия Иванова, из 77 мест организованного отдыха вблизи водоёмов, запланированных к открытию в этом летнем сезоне, принято в эксплуатацию 25 пляжей и оборудовано 41 место отдыха вблизи водоемов.Глава региона поручил в кратчайшие сроки завершить работу по вводу в эксплуатацию пляжей и мест отдыха у воды, оборудовать их всем необходимым для комфортного и безопасного времяпрепровождения. Это необходимо, чтобы люди не подвергали себя опасности, выбирая места, вовсе не предназначенные для купания, такие, как карьеры.«Коллеги, середина лета, но в связи с пандемией почему-то вы решили, что этим вопросом можно не заниматься, – сказал губернатор. – Наоборот, на территории региона осталось больше людей, желающих и на пляже побывать, и водные процедуры принять. Внимание усилено должно быть, а у вас оно почему-то распылилос».В этой связи будет усилена информационная работа с гражданами, в том числе, с родителями детей – о недопущении купания в неприспособленных местах, необходимости постоянно следить за детьми на водных объектах, передает пресс-служба облправительства.