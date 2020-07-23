Песков заявил, что Россия будет открывать границы по принципу взаимности

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"Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности, - подчеркнул он. - Как известно, контакты сейчас осуществляются, но пока решений не принималось".Песков напомнил, что этот вопрос находится в ведении правительства России и его штаба по борьбе с распространением коронавируса.Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой. Правительство России также поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ.Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил, что вопрос о возможном открытии границ России со странами Европейского союза непосредственно связан с обеспечением безопасности граждан. Грушко также высказался против попыток политизации этой проблемы.