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Новости /  Политика /  Политика региона  

Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

24 января 2020 15:48
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Президент не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку, если он сама об этом не попросит.
Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент РБК.

«Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, что ситуация такая, должны быть соблюдены формальности», — сказал Песков.

После этого журналисты сказали пресс-секретарю президента, что бывший совладелец и глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, помилованный президентом, не просил об этом. «Вы многого не знаете, со временем вы узнаете, спросите у Ходорковского», — отреагировал представитель Кремля. При этом сам Ходорковский говорил, что написал прошение о помиловании. «Для меня никогда не было проблемой написать прошение о помиловании <...>. Все равно это решение принималось бы по распоряжению Путина». Ходорковский отметил, что признавать свою вину для помилования ему было необязательно. Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского в 2013 году, после чего бизнесмен выехал за границу.

Нааму Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года, она совершала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. Таможенники обнаружили в ее рюкзаке 9,5 г гашиша. Девушку приговорили к 7,5 года лишения свободы.

В январе 2020 года, перед визитом Путина в Израиль, премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что обсудит с российским президентом вопрос освобождения Иссахар и надеется на «хорошие новости». Ранее и премьер-министр, и президент Израиля обращались к Путину с просьбами отпустить девушку. Во время поездки Путин также встретился с матерью осужденной и в ходе разговора сказал, что «все будет хорошо».

При этом адвокат Иссахар в тот же день заявил РБК, что девушка не просила о помиловании, так как считает, что «обращения мамы и руководства Израиля достаточно». «Но у президента есть безусловное право помиловать ее без какого-либо обращения вообще», — отметил юрист.



Фото: Артем Геодакян / ТАСС/РБК







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Комментарии


Политика региона
24 января 2020  15:48
Президент не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку, если он сама об этом не попросит.
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