Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского
24 января 2020 15:48
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«Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, что ситуация такая, должны быть соблюдены формальности», — сказал Песков.
После этого журналисты сказали пресс-секретарю президента, что бывший совладелец и глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, помилованный президентом, не просил об этом. «Вы многого не знаете, со временем вы узнаете, спросите у Ходорковского», — отреагировал представитель Кремля. При этом сам Ходорковский говорил, что написал прошение о помиловании. «Для меня никогда не было проблемой написать прошение о помиловании <...>. Все равно это решение принималось бы по распоряжению Путина». Ходорковский отметил, что признавать свою вину для помилования ему было необязательно. Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского в 2013 году, после чего бизнесмен выехал за границу.
Нааму Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года, она совершала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. Таможенники обнаружили в ее рюкзаке 9,5 г гашиша. Девушку приговорили к 7,5 года лишения свободы.
В январе 2020 года, перед визитом Путина в Израиль, премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что обсудит с российским президентом вопрос освобождения Иссахар и надеется на «хорошие новости». Ранее и премьер-министр, и президент Израиля обращались к Путину с просьбами отпустить девушку. Во время поездки Путин также встретился с матерью осужденной и в ходе разговора сказал, что «все будет хорошо».
При этом адвокат Иссахар в тот же день заявил РБК, что девушка не просила о помиловании, так как считает, что «обращения мамы и руководства Израиля достаточно». «Но у президента есть безусловное право помиловать ее без какого-либо обращения вообще», — отметил юрист.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС/РБК
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