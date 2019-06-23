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Новости /  Политика /  Политика региона  

Песков рассказал о финале истории с запиской, за которую стыдно Путину

23 июня 2019 20:48
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Иногда обращения к главе государства передают на клочках бумаги и заворачивают в газеты, отмечает Дмитрий Песков.
Помощник президента России Владимира Путина, потерявший записку, из-за чего главе государства до сих пор стыдно, больше ничего не терял, передает life.ru. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Кто потерял записку, больше ничего не терял. Это я могу с уверенностью сказать. А эту женщину действительно так и не нашли, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, понёс ли кто-то наказание за утерю записки.

Песков также отметил, что иногда обращения президенту передают на клочках бумаги и заворачивают в газеты.

Напомним, 20 июня прошла семнадцатая по счёту прямая линия с Владимиром Путиным. Она длилась более четырёх часов, за это время президенту России задали 85 вопросов. В ходе мероприятия российский лидер рассказал, что ему стыдно за потерю записки от пожилой женщины. Содержание послания от неё он так и не узнал. По его словам, произошёл инцидент в начале 2000-х во время поездки в один из регионов, когда глава государства с помощниками в конце рабочего дня шёл к машине. Позднее журналисты узнали содержание той записки. 

РИА "Новости" удалось выяснить, что это случилось в Сыктывкаре в 2010 году. Там две женщины скооперировались и написали одинаковые записки. Одна из них смогла передать послание президенту. Просьба одной заключалась в помощи её сыну, как она считала, незаконно осуждённому (именно это и предполагал Владимир Путин. — Прим. Лайфа). Просьба второй — разобраться в земельном вопросе для многодетных.

— Спустя какое-то время, два или три месяца, я по центральному телевидению видел обращение Владимира Владимировича, которое касалось именно земель для многодетных. И мы с супругой по крайней мере были уверены, что цель была достигнута, — рассказал агентству Владимир Щербина, чья жена была второй женщиной, хотевшей поднять вопрос о многодетных.
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Комментарии



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