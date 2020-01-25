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Новости /  Политика /  Политика региона  

Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

25 января 2020 14:58
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что не располагает информацией об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.

"Каких-либо указов президента на этот счет нет", — сказал он.

О том, что Сурков ушел с государственной службы, сообщил политолог Алексей Чеснаков. По его словам, это связано со сменой курса на украинском направлении.

"Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит", — прокомментировал это заявление Песков.

Владислав Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он курировал отношения с Абхазией и Южной Осетией, а в последние годы занимался также вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Украине.

До этого с декабря 2011 года Сурков занимал пост заместителя председателя правительства, а с мая 2012-го по май 2013 года был руководителем аппарата правительства. 
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Комментарии


Политика региона
25 января 2020  14:58
"Каких-либо указов президента на этот счет нет"
Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова
"Каких-либо указов президента на этот счет нет"  Политика региона
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