Песков прокомментировал соглашение США и Турции по операции в Сирии
18 октября 2019 16:14
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Ранее представитель Белого дома заявил, что США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии: Анкара прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам YPG выход в безопасную зону в течение 120 часов.
"От Турции рассчитываем получить информацию", - сказал Песков.
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