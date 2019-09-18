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Новости /  Политика /  Политика региона  

Песков прокомментировал пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова

18 сентября 2019 17:35
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Он также добавил, что уже была апелляция на приговор, и призвал дождаться итогов её рассмотрения.
В Кремле знают о пикетах в центре Москвы в поддержку актёра Павла Устинова, которого приговорили к трём с половиной годам колонии за нападение на омоновца на несогласованной акции в столице 3 августа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает life.ru.

— Ситуация по-прежнему не является прерогативой Кремля. Если вы хотите спросить, известно ли нам о каких-то акциях в поддержку Устинова — да, нам об этом известно, — отметил Песков.

Он также добавил, что уже была апелляция на приговор, и призвал дождаться итогов её рассмотрения.

Сегодня на Старой площади в центре Москвы проходят одиночные пикеты в поддержку актёра Павла Устинова. 


Фото © Сергей Карпухин / ТАСС/life.ru
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Комментарии



Политика региона
18 сентября 2019  17:35
Он также добавил, что уже была апелляция на приговор, и призвал дождаться итогов её рассмотрения.
Песков прокомментировал пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова
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