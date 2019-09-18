Песков прокомментировал пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова
18 сентября 2019 17:35
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— Ситуация по-прежнему не является прерогативой Кремля. Если вы хотите спросить, известно ли нам о каких-то акциях в поддержку Устинова — да, нам об этом известно, — отметил Песков.
Он также добавил, что уже была апелляция на приговор, и призвал дождаться итогов её рассмотрения.
Сегодня на Старой площади в центре Москвы проходят одиночные пикеты в поддержку актёра Павла Устинова.
Фото © Сергей Карпухин / ТАСС/life.ru
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