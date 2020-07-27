Песков ответил на заявление главы МИД Германии против участия России в G7

177

«Президент [России Владимир] Путин ни разу не выступал с инициативами, обращениями, действиями, чтобы Россия снова присоединилась к работе «Большой семерки». Вы знаете, что существовал такой формат, как «Большая восьмерка», который должен был пройти в Сочи, но участники отказались. С тех пор Путин не инициировал какое-либо обсуждение», — отметил он.По словам Пескова, Москва удовлетворена работой в таких форматах, как «Большая двадцатка» (G20), которая лучше отвечает современным реалиям.На вопрос об эффективности формата «Большой Семерки» пресс-секретарь ответил, что международное объединение, которое обсуждает вопросы в сфере экономики, социального развития, политики без участия таких стран, как Индия, Китай, Бразилия, не может претендовать на мировое лидерство.