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Песков ответил на заявление главы МИД Германии против участия России в G7

27 июля 2020 14:21
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По словам Пескова, Москва удовлетворена работой в таких форматах, как «Большая двадцатка» (G20), которая лучше отвечает современным реалиям.
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что членство России в G7 невозможно без разрешения конфликта на Украине, передает корреспондент РБК.

«Президент [России Владимир] Путин ни разу не выступал с инициативами, обращениями, действиями, чтобы Россия снова присоединилась к работе «Большой семерки». Вы знаете, что существовал такой формат, как «Большая восьмерка», который должен был пройти в Сочи, но участники отказались. С тех пор Путин не инициировал какое-либо обсуждение», — отметил он.

По словам Пескова, Москва удовлетворена работой в таких форматах, как «Большая двадцатка» (G20), которая лучше отвечает современным реалиям.

На вопрос об эффективности формата «Большой Семерки» пресс-секретарь ответил, что международное объединение, которое обсуждает вопросы в сфере экономики, социального развития, политики без участия таких стран, как Индия, Китай, Бразилия, не может претендовать на мировое лидерство.


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Комментарии


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