Песков объяснил, почему Путин не стал встречать освобождённых россиян
9 сентября 2019 15:51
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— Глава государства свою часть пути прошёл для того, чтобы этот обмен мог состояться, — указал он. — И это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт.
Напомним, что обмен между Россией и Украиной был совершён 7 сентября по формуле "35 на 35".
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