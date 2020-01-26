Песков назвал причину отставки правительства Медведева

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«Это было решение правительства», — сказал Песков. По его словам, члены кабмина решили дать Путину карт-бланш для выполнения новых задач. Песков отметил, что для реализации послания, в том числе для внесения поправок в Конституцию, требуется «правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе».Медведев сообщил об уходе правительства 15 января вскоре после обращения Путина с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого президент предложил внести поправки в Конституцию. Медведев объяснил решение тем, что это необходимо для выполнения положений послания.Путин принял отставку правительства и предложил на пост премьера кандидатуру главы Федеральной налоговой службой Михаила Мишустина. 21 января Мишустин представил список кандидатов в новое правительство. Позднее Путин подписал указы об их назначении.По словам Мишустина, главными направлениями работы нового кабмина станут поддержка семей с детьми, рост доходов россиян, а также достижение качественного здравоохранения и образования.Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости/РБК