Песков назвал причину отставки правительства Медведева
26 января 2020 19:21
146
«Это было решение правительства», — сказал Песков. По его словам, члены кабмина решили дать Путину карт-бланш для выполнения новых задач. Песков отметил, что для реализации послания, в том числе для внесения поправок в Конституцию, требуется «правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе».
Медведев сообщил об уходе правительства 15 января вскоре после обращения Путина с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого президент предложил внести поправки в Конституцию. Медведев объяснил решение тем, что это необходимо для выполнения положений послания.
Путин принял отставку правительства и предложил на пост премьера кандидатуру главы Федеральной налоговой службой Михаила Мишустина. 21 января Мишустин представил список кандидатов в новое правительство. Позднее Путин подписал указы об их назначении.
По словам Мишустина, главными направлениями работы нового кабмина станут поддержка семей с детьми, рост доходов россиян, а также достижение качественного здравоохранения и образования.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости/РБК
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
26 января 2020 19:21
Правительство ушло в отставку, чтобы президент Владимир Путин смог более эффективно выполнить положения послания, с которым он обратился к Федеральному... Политика региона
145
25 января 2020 18:11
В сентябре минувшего года его приговорили к четырем годам колонии по «статье Ильдара Дадина» — о повторном участии в несанкционированных протестах. Политика региона
463
25 января 2020 14:58
"Каких-либо указов президента на этот счет нет" Политика региона
509
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
833
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
795
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1255
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
362
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1924
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
699
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1593
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1327
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
903
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
914
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1363
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1461
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1722
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2820
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3359
Мероприятия