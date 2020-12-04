Песков на вопрос о чиновниках напомнил поговорку «в семье не без урода»

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Большинство чиновников работают на благо страны, хотя в семье не без урода, передает РБК. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА новости».



«Мне, как чиновнику, очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится. Но чиновники в своем большинстве — это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны», — утверждает Песков.



Как отметил пресс-секретарь, существуют и плохие чиновники, которые наплевательски относятся к своим обязанностям: «И от этого, к сожалению, создается неверное ощущение...»



Так пресс-секретарь прокомментировал исследовании ФОМа. Согласно его результатам, 61% респондентов считают, что чиновники работают плохо. 34% опрошенных отметили, что сейчас чиновники справляются со своими задачами хуже, чем 15–20 лет назад. Только 26% респондентов заявили, что сейчас чиновники работают лучше, чем раньше.



Исследователи также выяснили, что большинство россиян (69%) считают работу чиновников престижной. Противоположное мнение высказали 15% респондентов, столько же затруднились дать оценку их деятельности.



Как сообщил ФОМ, 55% россиян не хотели бы, чтобы их ребенок стал чиновником. Трудной работу госслужащего назвали 67% респондентов. Из них 26% объяснили это высокой ответственностью и решениями, от которых многое зависит. Еще 14% опрошенных объяснили это необходимостью работы с людьми, а 12% — большим количеством обязанностей.





Фото: Фото: Сергей Карпухин / ТАСС / РБК