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Песков: в ситуацию в Белоруссии пытались вмешаться извне

19 августа 2020 18:13
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Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что это недопустимо.
Попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии имеют место, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что это недопустимо, передает ТАСС.

"В нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне, никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Белоруссии. Мы с сожалением констатируем, что попытки такого непосредственного вмешательства имеют место. Считаем такое вмешательство недопустимым", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля не стал приводить конкретных примеров этого вмешательства. Он подчеркнул, что "ситуация должна оставаться в рамках правового поля, и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках диалога".

По его словам, потребности в оказании Россией помощи Белоруссии по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сейчас нет. Он подчеркнул, что и в Договоре о коллективной безопасности, и в договоре о Союзном государстве "действительно ряд обязательств сторон по взаимопомощи предусмотрен".

"Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и белорусское руководство само признало, что такой потребности сейчас нет", - сказал представитель Кремля. "Здесь гипотетические рассуждения абсолютно неприемлемы, невозможны", - ответил Песков на просьбу сказать, при каких обстоятельствах такая помощь возможна.

"Исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога, в рамках правового поля и без какого-либо вмешательства извне", - заключил пресс-секретарь российского лидера

На просьбу прокомментировать информацию СМИ о том, что к границе Белоруссии якобы направляются колонны российской военной техники, Песков подчеркнул, что "российская военная техника находится на всей территории Российской Федерации, поэтому здесь нечего комментировать".

Кремль призвал сделать все возможное для сохранения ситуации в Белоруссии в рамках правового поля и налаживания необходимого диалога внутри страны. "Белоруссия - это наше союзное государство, братская нам страна, и белорусы - братский нам народ. Мы относимся ко всему, что происходит в Белоруссии, как ко внутреннему делу этой страны. Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог", - заявил Песков.

Отвечая на вопрос, признают ли в Кремле итоги президентских выборов в Белоруссии, Песков напомнил, что президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на этих выборах. Он добавил, что на выборах присутствовали международные наблюдатели, хотя некоторые международные организации, например, ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ, отказались от миссии по наблюдению. "А те международные наблюдатели, которые были, отфиксировали состоявшиеся выборы", - указал Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства отказался отвечать на вопрос о том, будет ли Кремль в случае перехода власти в Белоруссии к оппозиционным силам взаимодействовать с ними. "Думаю, я дал исчерпывающий на этот момент комментарий по Белоруссии, мне нечего добавить", - сказал он.

Телефонные разговоры

Песков отметил, что в последние дни у президента России "весьма напряженный рабочий график", связанный как с отечественными делами, так и с "телефонной дипломатией". Он напомнил, что во вторник Путин провел беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и очередной разговор с президентом Белоруссии. "Тема - Белоруссия, тема понятная, происходит обмен мнениями", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

В частности, Песков напомнил, что Путин в телефонном разговоре с Макроном, обсуждая тему Белоруссии, говорил о том, что важно избежать вмешательства извне. "Говорилось о том, что белорусы сами должны решать свою проблему, что Россия и Белоруссия - это союзное государство, это две очень близкие страны, которые и экономически, и культурно имеют общий фундамент, они взаимозависимы, исторически очень близки. Поэтому, конечно, мы все очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, что происходит", - отметил представитель Кремля.

При этом, по его мнению, нет ничего экстраординарного в том, как часто общаются российский и белорусский лидеры на фоне происходящего в этой республике. "Нет, это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного регулярного обмена мнениями на фоне такой ситуации, которая сейчас разворачивается в Белоруссии", - сказал Песков.


Фото:    ТАСС

 
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Комментарии


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19 августа 2020  18:13
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что это недопустимо.
Песков: в ситуацию в Белоруссии пытались вмешаться извне
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