Песков: на "нормандском саммите" не было судьбоносного прорыва
14 декабря 2019 17:23
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"Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва — да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв — нет", — сказал он в эфире Первого канала.
Ранее он отмечал, что участники встречи в Париже преследовали одну цель — возобновить после длительного перерыва работу в "нормандском формате", а также реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. По словам Пескова, в этом направлении были сделаны важные шаги, но предстоит сделать гораздо больше.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря. По итогам встречи лидеры приняли коммюнике, в котором подчеркнули приверженность Минским соглашениям.
Согласно документу, к концу марта 2020 года должно состояться разведение сил в трех новых точках на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и обмен пленными по формуле "всех на всех".
Следующая встреча в "нормандском формате" должна пройти через четыре месяца.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский
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