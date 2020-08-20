Песков: если отравление Навального подтвердится, то будет расследование

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"Да, СМИ размещают много информации об этом, мы читаем эту информацию и знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, что необходимо, в Омске привлечены лучшие врачи", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что, по данным СМИ, омские медики "используют методы телемедицины, проводят консилиумы со специалистами в Москве". "Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - добавил Песков.Правоохранительные органы проведут расследование в случае, если анализы укажут на отравление Алексея Навального, добавил Песков."Сначала нам нужно дождаться окончательных анализов, которые помогут врачам определить, что же произошло, что стало причиной этой ситуации, причиной потери сознания [Навальным]. После этого, если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование", - сказал представитель Кремля.Он подчеркнул, что врачи и правоохранительные органы одинаковым образом относятся ко всем гражданам России.Фото: Антон Новодережкин/ТАСС