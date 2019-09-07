Песков: Владимир Путин пока не планирует встречаться с участниками обмена между Россией и Украиной
7 сентября 2019 16:31
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— Пока нет, — сказал он, отвечая на вопрос о планах президента.
Обмен был совершён сегодня по формуле "35 на 35". Лайф публиковал полный список украинцев, которые вернулись на родину в рамках обмена. В их числе — осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов. В Россию же вернулся в том числе глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский.
Фото: ТАСС
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