Первые годы президентства Владимира Путина
31 декабря 2019 15:51
94
1. 31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин досрочно сложил с себя полномочия. Исполняющим обязанности главы государства стал Владимир Путин.
2. Приход Путина в большую политику произошел на фоне Второй чеченской войны. В феврале 2000 года Владимир Путин посетил Волгоградский военный гарнизонный госпиталь, где находились военнослужащие.
3. В марте 2000 года Владимир Путин прилетел в Грозный на истребителе Су‑27 в качестве второго пилота-штурмана. В беседе с журналистами он призвал боевиков сложить оружие.
4. После ухода в отставку Бориса Ельцина президентские выборы в России состоялись в марте 2000 года. Победу в первом туре одержал Владимир Путин.
5. В июне 2000 года в России состоялась встреча Владимира Путина и Билла Клинтона. Стороны подписали первый в истории российско-американских отношений Меморандум о создании совместного центра обмена данными от систем раннего предупреждения и уведомлениями о пусках ракет.
6. В июле 2001 года Владимир Путин подписал закон "О политических партиях".
7. Летом 2001 года Владимир Путин, находившийся в кратковременном отпуске, совершил поездку по Ленинградской области. Глава государства посетил деревню Верхние Мондроги Подпорожского района, где расположен русский культурно-этнографический центр, осмотрел музей народных промыслов и ознакомился с работой мастеров традиционных национальных ремесел.
8. 23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" в здании Театрального центр на Дубровке произошел теракт. Террористы взяли в заложники более 700 человек и начали минировать здание. Президент был немедленно проинформирован о произошедшем.
9. В сентябре 2003 года Владимир Путин выступал на 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент России заявил, что ООН обязана стать базой для глобальной антитеррористической коалиции.
10. В августе 2004 года в Сочи прошла встреча "тройки" Россия-Германия-Франция. Владимир Путин, Жак Ширак и Герхард Шрёдер обсудили отношения России и ЕС, а также ситуацию в Ираке.
Фото : ТАСС
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
31 декабря 2019 16:51
Представитель Кремля отметил, что уровень благосостояния в России по объективным причинам последние три-четыре года или топтался на месте или сокращался. Политика региона
75
31 декабря 2019 16:35
В апреле 2019 года двое детей провалились под лёд в Омске. Одного мальчика спас случайный прохожий, за вторым прыгнул 14-летний юнармеец. Политика региона
90
31 декабря 2019 15:51
31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин досрочно сложил с себя полномочия. Исполняющим обязанности главы государства стал Владимир Путин. Политика региона
93
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
707
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
703
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1077
Видео
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
157
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
734
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
809
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
429
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1282
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
990
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
513
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
919
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
944
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1201
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2304
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2819
Мероприятия