Переводчики Путина рассказали о неожиданных фразах президента
16 февраля 2020 17:04
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Так, советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков привел в пример выражение, вызвавшее у него затруднение.
"Он (Путин. — Прим. ред.) сказал: "Мы не будем стоять враскоряку". Я был начинающим переводчиком, я посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: "Слава богу, мне не пришлось это переводить. Тогда, десять лет назад, мне это казалось очень, очень сложным, да и сейчас сложно", — вспомнил он.
Переводчик отметил, что президент иногда произносит неожиданные фразы, которые могут поставить специалистов в ступор. Например, выступая на Петербургском экономическом форуме в 2017 году, Путин в шутку сказал собравшимся "Вольно!"
"Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть. Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин", — отметил Садыков.
Третий секретарь департамента Наталья Красавина также рассказала, что сказанную Путиным фразу "Донбасс порожняк не гонит" долго обсуждали в переводческом сообществе. В итоге ее перевели как "Донбасс ерунды не говорит".
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