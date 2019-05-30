Пентагон ограничит использование услуг России для космических запусков

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Как следует из текста, запрет начнет действовать с 2023 года.Оговаривается, что нововведения не затрагивают космические запуски, которые произойдут до 31 декабря 2022 года.В Пентагоне подчеркивают, что нововведение относится к коммерческим запускам и затронет «менее 86 небольших организаций».Ограничение уже действует в отношении Китая, Северной Кореи, Ирана, Судана и Сирии.Новый текст правил закупок, учитывающий это изменение, вступит в силу с 31 мая.РБК направил запрос в «Роскосмос».Изменения в правилах закупок затронут и Китай. Как говорится в тексте Пентагона, будет запрещена «закупка товаров у военной компании из коммунистического Китая».Общественное обсуждение поправок не выявило «существенных проблем» с ними, также отмечает Минобороны США.С 2023 года США также планируют отказаться и от закупок российских коммерческих двигателей РД-180, говорил в начале апреля командующий Космическими силами США Джон Реймонд. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал, что Россия зависима от поставок двигателей в США и хочет продолжать их.