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Новости /  Политика /  Политика региона  

Пентагон ограничит использование услуг России для космических запусков

30 мая 2019 19:55
87
Речь идет о случаях, когда возникает риск в сфере кибербезопасности, отмечают в ведомстве. Ограничение затронет только коммерческие запуски.
Минобороны США разместило на сайте Федерального регистра поправки в правила закупок в оборонных целях, включив Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников, в случае если возникает риск в области кибербезопасности (.pdf), передает РБК.

Как следует из текста, запрет начнет действовать с 2023 года.

Оговаривается, что нововведения не затрагивают космические запуски, которые произойдут до 31 декабря 2022 года.

В Пентагоне подчеркивают, что нововведение относится к коммерческим запускам и затронет «менее 86 небольших организаций».

Ограничение уже действует в отношении Китая, Северной Кореи, Ирана, Судана и Сирии.

Новый текст правил закупок, учитывающий это изменение, вступит в силу с 31 мая.

РБК направил запрос в «Роскосмос».

Изменения в правилах закупок затронут и Китай. Как говорится в тексте Пентагона, будет запрещена «закупка товаров у военной компании из коммунистического Китая».

Общественное обсуждение поправок не выявило «существенных проблем» с ними, также отмечает Минобороны США.

С 2023 года США также планируют отказаться и от закупок российских коммерческих двигателей РД-180, говорил в начале апреля командующий Космическими силами США Джон Реймонд. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал, что Россия зависима от поставок двигателей в США и хочет продолжать их.


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Комментарии



Политика региона
30 мая 2019  19:55
Речь идет о случаях, когда возникает риск в сфере кибербезопасности, отмечают в ведомстве. Ограничение затронет только коммерческие запуски.
Пентагон ограничит использование услуг России для космических запусков
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