Павел Покровский: «В развитии дошкольного образования есть серьезные подвижки».

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В регионе представлена новая стратегия развития. Основные тезисы документа 17 сентября представили губернатори первый вице-губернатор-председатель правительства областиКорректировки стратегии связаны с теми акцентами, которые поставили жители губернии в ходе общественных обсуждений. Напомним, в адрес правительства области поступило более 900 тыс предложений относительно будущего региона., особенно показательны поправки в части строительства школьных и дошкольных учреждений.«В той же Самаре проблема с наличием мест в детских садах является одной из самых актуальных. К счастью, в этом вопросе уже есть серьезные подвижки, и это показатель того, что губернатор и правительство понимают чаяния жителей, - отметил Покровский.- Обеспечение детей успешным стартом их жизни - это как раз тот подход, который гарантирует наше «счастливое завтра», передает пресс-служба облправительства.