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Парламент Молдавии вернул русскому статус языка межнационального общения

16 декабря 2020 20:17
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Согласно принятому закону, госслужащие обязаны по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе письменно.

Парламент Молдавии принял новый закон о функционировании языков на территории республики, где за русским закреплен статус языка межнационального общения, передает ТАСС. Он был одобрен в окончательном чтении в среду на заседании, которое транслировала пресс-служба законодательного органа.

"Решение принято 55 голосами [из 101] во втором чтении", - констатировала председатель законодательного органа Зинаида Гречаный.

"Русский язык как язык межнационального общения используется на территории республики наряду с государственным языком", - говорится в документе. В нем отмечается, что государственные служащие обязаны по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе письменно. Языком делопроизводства в госорганах остается государственный язык - молдавский.

Как говорится в документе, гражданам гарантируется право на образование на государственном и русском языках, также власти должны создать условия для получения образования на языках проживающих на территории республики этносов. В то же время изучение государственного языка остается обязательным во всех учебных заведениях.

Автором поправок выступила Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Как рассказал ТАСС один из авторов документа депутат Богдан Цырдя, законопроект призван законодательно вернуть русскому языку статус языка межнационального общения. Он напомнил, что в 2018 году Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", который закреплял за русским особый статус в стране, где его используют больше трети населения. По его мнению, это решение лоббировали политики, выступающие за вхождение Молдавии в состав Румынии.

Поддержать закон отказались депутаты от оппозиционных проевропейских Партии действия и солидарности, "Платформы "Достоинство и правда", Демократической партии Молдовы, которые бойкотировали это заседание.

 

Фото:    Валерий Шарифулин/ТАСС

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Комментарии

Политика региона
16 декабря 2020  20:17
Согласно принятому закону, госслужащие обязаны по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе письменно.
Парламент Молдавии вернул русскому статус языка межнационального общения
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