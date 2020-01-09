Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента
9 января 2020 23:59
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Отставки президента потребовали протестующие, которые ворвались в администрацию и заблокировали ее. К моменту штурма сотрудников в здании уже не было.
Хаджимба провел экстренное заседание Совета безопасности и заявил, что в случае необходимости в республике могут ввести чрезвычайное положение.
Силовиков перевели на усиленный режим.
Парламент решил направить на переговоры к президенту пять человек, известно, что встреча прошла на повышенных тонах. Журналистов на нее не пустили.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, а также плохим социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС/РБК
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