Памфилова: принятие закона о многодневном голосовании требует решения других проблем
23 июля 2020 22:06
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"Если в прошлом можно было обсуждать вопрос переноса единого дня голосования с точки зрения погоды, климатических поясов и прочих других факторов, то сейчас актуальность этой проблемы возникла именно с тем, что законодателем принято решение голосовать в течение нескольких дней. И это ставит новые проблемы", - сказала Памфилова ТАСС.
По ее словам, в вопросе проведения голосования в течение нескольких дней "нельзя проводить полную аналогию с общероссийским голосованием, поскольку оно проходило летом во время школьных каникул, когда школьные здания, где находятся около половины избирательных участков, были пусты и учителя были относительно свободными, многие из которых являются членами комиссий".
"Теперь невозможно не учитывать эти и ряд других факторов, поэтому я полагаю, что в любом случае придется вносить еще следующий пакет поправок в этот закон [о голосовании в течение нескольких дней], который бы решил все существенные вопросы, напрямую связанные с трехдневным голосованием. Это и вопросы финансирования, это и вопросы режима работы комиссий и многие другие", - отметила глава ЦИК.
По ее словам, законодателям в любом случае придется решать проблему о том, каким образом проводить многодневное голосование во время активного учебного года, когда заняты и помещения, и учителя.
"Если оставлять единый день голосования по-прежнему в сентябре, значит, надо подумать о том, чтобы вывести эти 49 тыс. участков с территорий школ и найти другие такие же удобные, приемлемые места для проведения голосования или объявлять на время выборов какие-то внеплановые каникулы, которые позволяли бы предварительно подготовить помещения для голосования и проводить это многодневное голосование. Либо нужно найти оптимальный месяц, когда в большинстве учебных заведений проходят каникулы, или привести эти каникулы к единому знаменателю", - заключила Памфилова.
О законе
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении проект об изменениях в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в четверг, что верхняя палата парламента настроена одобрить данный закон на заседании 24 июля.
Согласно документу, соответствующее решение будут принимать избиркомы, причем они должны определиться в течение десяти дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума, после этого запрещается изменять решение о количестве дней голосования. Голосование в течение трех дней не предполагает участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям или досрочное голосование. При этом документ разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования, на оборудованных для этого территориях. Речь идет о придомовых территориях и территориях общего пользования.
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Комментарии
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