Я нашел ошибку
Главные новости: 
Суд приговорил Александра Круглова к пяти с половиной годам, Романа Дунаева - к шести годам, Надежду Архипову - к пяти годам, но ее освободили от наказания по амнистии.
Обвиняемые в крушении самолета главы Total получили от пяти до шести лет колонии-поселения
22-летняя пострадавшая является гражданкой другой страны. В настоящее время она в больнице, ей оказывают медицинскую помощь.
При падении крана в Москве серьезно пострадала молодая женщина-крановщица
По словам Кадырова, он периодически следит, как личный состав соблюдает правила хранения оружия. Снимок он сделал во время одной из таких проверок.
"Не переживайте". Кадыров объяснил фото с пулемётами в руках
Нельзя проводить полную аналогию с общероссийским голосованием по конституции, поскольку оно проходило летом во время каникул, когда школьные здания были пусты и учителя были относительно свободными.
Памфилова: принятие закона о многодневном голосовании требует решения других проблем
Президенты России и США выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия, а также подтвердили необходимость российско-американских консультаций по контролю над вооружениями.
В Кремле рассказали о содержании телефонного разговора Путина и Трампа
Лидеры двух стран также обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса и важные двусторонние и глобальные вопросы.
Трамп заявил Путину о надежде избежать трехсторонней гонки вооружений с Россией и Китаем
Как пишет «Коммерсантъ», Росгвардия сможет отслеживать каждое оружие с момента выпуска на заводе. Для владельцев оружия создадут приложения на Android и iOS.
СМИ узнали о создании для Росгвардии ИТ-платформы по контролю за гражданским оружием
Стив Возняк подал на компанию в суд за то, что на YouTube фото и видео с ним используются для мошеннических схем с раздачей биткоинов. По его словам, платформа не реагирует на просьбы удалить их.
Сооснователь Apple подал иск к YouTube из-за мошеннических видео
сегодня  Пятница, 24 июля, 00:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/07:
USD 70.96
0.17
EUR 82.19
0.6
Новости /  Политика /  Политика региона  

Памфилова: принятие закона о многодневном голосовании требует решения других проблем

23 июля 2020 22:06
146
Нельзя проводить полную аналогию с общероссийским голосованием по конституции, поскольку оно проходило летом во время каникул, когда школьные здания были пусты и учителя были относительно свободными.
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова полагает, что после принятия закона о возможности многодневного голосования на выборах в любом случае придется законодательно решать целый ряд других сопутствующих многодневному голосованию проблем, в том числе ту, что связана с оптимальным выбором сроков проведения единого дня голосования, передает ТАСС.

"Если в прошлом можно было обсуждать вопрос переноса единого дня голосования с точки зрения погоды, климатических поясов и прочих других факторов, то сейчас актуальность этой проблемы возникла именно с тем, что законодателем принято решение голосовать в течение нескольких дней. И это ставит новые проблемы", - сказала Памфилова ТАСС.

По ее словам, в вопросе проведения голосования в течение нескольких дней "нельзя проводить полную аналогию с общероссийским голосованием, поскольку оно проходило летом во время школьных каникул, когда школьные здания, где находятся около половины избирательных участков, были пусты и учителя были относительно свободными, многие из которых являются членами комиссий".

"Теперь невозможно не учитывать эти и ряд других факторов, поэтому я полагаю, что в любом случае придется вносить еще следующий пакет поправок в этот закон [о голосовании в течение нескольких дней], который бы решил все существенные вопросы, напрямую связанные с трехдневным голосованием. Это и вопросы финансирования, это и вопросы режима работы комиссий и многие другие", - отметила глава ЦИК.

По ее словам, законодателям в любом случае придется решать проблему о том, каким образом проводить многодневное голосование во время активного учебного года, когда заняты и помещения, и учителя.

"Если оставлять единый день голосования по-прежнему в сентябре, значит, надо подумать о том, чтобы вывести эти 49 тыс. участков с территорий школ и найти другие такие же удобные, приемлемые места для проведения голосования или объявлять на время выборов какие-то внеплановые каникулы, которые позволяли бы предварительно подготовить помещения для голосования и проводить это многодневное голосование. Либо нужно найти оптимальный месяц, когда в большинстве учебных заведений проходят каникулы, или привести эти каникулы к единому знаменателю", - заключила Памфилова.

О законе

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении проект об изменениях в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в четверг, что верхняя палата парламента настроена одобрить данный закон на заседании 24 июля.

Согласно документу, соответствующее решение будут принимать избиркомы, причем они должны определиться в течение десяти дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума, после этого запрещается изменять решение о количестве дней голосования. Голосование в течение трех дней не предполагает участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям или досрочное голосование. При этом документ разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования, на оборудованных для этого территориях. Речь идет о придомовых территориях и территориях общего пользования.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
23 июля 2020  22:06
Нельзя проводить полную аналогию с общероссийским голосованием по конституции, поскольку оно проходило летом во время каникул, когда школьные здания были пусты и учителя были относительно свободными.
Памфилова: принятие закона о многодневном голосовании требует решения других проблем
Нельзя проводить полную аналогию с общероссийским голосованием по конституции, поскольку оно проходило летом во время каникул, когда школьные здания были пусты... Политика региона
144
23 июля 2020  21:59
Президенты России и США выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия, а также подтвердили необходимость российско-американских консультаций по контролю над вооружениями.
В Кремле рассказали о содержании телефонного разговора Путина и Трампа
Президенты России и США выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия, а также подтвердили необходимость российско-американских... Политика региона
151
23 июля 2020  21:40
Лидеры двух стран также обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса и важные двусторонние и глобальные вопросы.
Трамп заявил Путину о надежде избежать трехсторонней гонки вооружений с Россией и Китаем
Лидеры двух стран также обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса и важные двусторонние и глобальные вопросы.  Политика региона
145
Весь список
Выборы в Самарской области
18 июля 2020  12:01
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
  Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Выборы в Самарской области
692
3 июля 2020  12:49
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
Поправки поддержали 77,92% россиян. Выборы в Самарской области
686
2 июля 2020  17:21
Депутат Самарской губернской думы подчеркнул, что весь процесс в регионе проходил высокопрофессионально и ответственно.
Александр Степанов: голосование показало высокую сознательность граждан
Депутат Самарской губернской думы подчеркнул, что весь процесс в регионе проходил высокопрофессионально и ответственно.  Выборы в Самарской области
1565
Весь список

Видео
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
557
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1045
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
949
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1611
6 июля 2020  12:47
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году.
Строительство
1472
4 июля 2020  11:53
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы".
В стране
1503
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2106
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3796
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3274
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4183
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4314
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4347
Весь список

Мероприятия
СОУНБ приглашает посетить уникальную выставку о Самаре
Самарский областной художественный музей приглашает на открытие фотовыставки «Собранье памятных мгновений» Владимира Емеца
В Самарской области продолжается прием заявок на региональный этап фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные