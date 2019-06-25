ПАСЕ официально пригласила Россию принять участие в июньской сессии
25 июня 2019 14:35
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Отмечается, что за изменения в регламенте проголосовали 118 членов ПАСЕ, тогда как 62 высказались против. Ещё 10 человек воздержались.
Таким образом, ассамблея пригласила российскую делегацию, а также представителей других стран, которые не были представлены в ассамблее, выступить в июньской сессии.
Отметим, что из предложенных украинской, британской, грузинской делегациями поправок к резолюции была принята только одна, хотя их общее число равняется 222.
Как уже сообщал Лайф, в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы.
Отметим, что делегация РФ уже прибыла в Страсбург для участия в сессии ПАСЕ.
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