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Новости /  Политика /  Политика региона  

Отставка правительства России. Главное

15 января 2020 20:36
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Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе.
Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе. Днем Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором анонсировал изменения в Конституции. Главное — в обзоре РБК.


Что произошло

Об уходе правительства в отставку в полном составе Дмитрий Медведев объявил спустя три часа после послания президента Путина Федеральному собранию.
Владимир Путин принял отставку правительства.
Дмитрию Медведеву предложена должность заместителя главы Совета безопасности, которая пока не создана.
Кто займет должность главы правительства — пока неизвестно.
Правительство будет исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.
Текущий состав правительства был сформирован в мае 2018-го. Таким образом срок исполнения полномочий этого кабинета министров стал самым коротким за последние 20 лет.

Реакция

Дмитрий Медведев назвал решение уйти в отставку правильным на фоне озвученных Путиным предложений об изменении Конституции.
Курс рубля снизился после заявления премьер-министра. Фондовые индексы начали падать — к 16:55 они составили 1593,7 и 3117,6 пункта соответственно.
Вице-премьер Виталий Мутко в рамках Гайдаровского форума прокомментировал отставку, заявив, что «сегодня-завтра все разрешится»: «Мы посчитали, что такой большой вызов, спрос на изменения, надо выходить с новым забралом, с новыми подходами, и сейчас, в общем-то, правительство приняло решение подать в отставку. Но президент нас попросил исполнять обязанности, поэтому я и приехал — исполняю обязанности <...> конечно, завтра правительство будет, поэтому сегодня-завтра все разрешится».

Как и почему российское правительство досрочно уходило в отставку

23 марта 1998 года президент Борис Ельцин отправил в отставку правительство Виктора Черномырдина. Официально причиной было названо намерение преодолеть экономические проблемы с новой командой.
23 августа 1998 года Ельцин отправил в отставку проработавшее всего несколько месяцев правительство Сергея Кириенко. 17 августа кабинет и ЦБ объявили о техническом дефолте.
12 мая 1999 года Ельцин подписал очередной указ об отставке правительства, на этот раз во главе в Евгением Примаковым. Причиной он снова назвал необходимость преодолеть экономический кризис.
9 августа 1999 года в отставку по решению президента ушло правительство Сергея Степашина (он пробыл премьером 82 дня, приняв эстафету от Примакова) — без объяснения причин.
24 февраля 2004 года президент Владимир Путин объявил об отставке правительства Михаила Касьянова, уточнив, что решение не связано с оценкой итогов деятельности и вызвано желанием обозначить свою позицию относительно курса страны после выборов, назначенных на март того же года.
12 сентября 2007 года правительство ушло в отставку по инициативе премьер-министра Михаила Фрадкова. Свое прошение он объяснил тем, что хочет обеспечить президенту Владимиру Путину свободу в выборе решений, включая кадровые, незадолго до выборов главы государства (2 марта 2008 года президентом был избран Дмитрий Медведев, после его инаугурации пост премьера занял Путин. — РБК).


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Комментарии


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