От фотовыставки до реальной помощи животным: питомцы приюта «Участие» обрели дом

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13 и 14 августа в папках Самары прошла фотовыставка, героями которой стали питомцы приюта для животных «Участие». Авторы этих трогательных портретов – фотоволонтеры Антон Уваров и Ася Майстровская.«Цель фотовыставки – напомнить о существовании бездомных животных, о проблеме ответственного отношения к животным вообще, и конечно же, о необходимости принимать активное участие в их судьбе», - рассказал о идее акции региональный координатор «Центра поддержки гражданских инициатив» Роман Балтер.«Многие люди не знают, что в приюте можно совершенно бесплатно взять кошку или собаку, которая здорова, стерилизована, приучена к лотку и могут стать вашим домашним питомцем. Животные из приюта социализированы и у них есть все необходимые прививки», - объясняют волонтеры МГЕР всем желающим прямо на выставке.Всех желающих они приглашали присоединиться к ним на субботнике в приюте для животных «Участие». Благотворительный фонд «ДаДобро!» передал в помощь приюту строительные материалы и волонтеры помогут привести в порядок территорию и места проживания четвероногих постояльцев.В ходе проведения акции «Лучший друг» свой дом обрели 2 собаки – Кора и Шерон. У обеих непростая судьба.«Фотография Коры не попала на выставку, ее забрали на следующий день сразу после фотосессии. Теперь она живет в частном доме. А Шерон понравилась бригадиру строительной бригады, теперь у нее тоже есть любящая семья», - поделились впечатлениями сотрудники приюта «Участие».На этом акция не заканчивается. В приюте еще много питомцев, которые ищут новый дом.Напомним, что всероссийская акция «Лучший друг» проходит в Самарской области второй раз. В связи с пандемией «Центр поддержки гражданских инициатив» и сторонники Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в июне и июле уже оказывали помощь приютам содержания бездомных животных «Надежда», «Хати», «Участие», «Добрый Дом» в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.Волонтерами было собрано более 200 килограммов сухого и влажного корма для кошек и собак, в приюты переданы товары первой необходимости, строительные материалы и медикаменты для животных, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"