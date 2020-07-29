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От двора многоэтажки до олимпийского пьедестала: как в России создается спортивная инфраструктура

29 июля 2020 14:07
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Самоизоляция спровоцировала развитие двух противоположных тенденций — с одной стороны, спортивные клубы и секции на время закрыли, с другой — возрос спрос на физическую активность: и среди взрослых, и среди детей.
Самоизоляция спровоцировала развитие двух противоположных тенденций — с одной стороны, спортивные клубы и секции на время закрыли, с другой — возрос спрос на физическую активность: и среди взрослых, и среди детей.

При этом, по мнению экспертов, существует опасность, что люди не вернутся в спорт — по большей части из-за того, что отвыкли заниматься, выпали из режима. И тут все зависит не только от вовлеченности тренеров, многие из которых проводили видеоуроки. Но и от того, в каком состоянии находится собственно спортивная инфраструктура — зачем идти куда-то, если дома тоже можно, при желании, получить нагрузку. Причем относится это не только к любителям, но и к будущим профессионалам — есть риск потерять молодежь. На необходимость развивать детский спорт — особенно активно в условиях выхода из самоизоляции — указывал Президент Владимир Путин.

Он поручил кабинету министров нацеливать региональные и муниципальные власти на развитие спорта и строительство инфраструктуры.

«Нужно этим заниматься постоянно. Держать это в поле зрения, в фокусе нашего внимания, не упускать из вида. И обращать на это внимание коллег на всех уровнях», — сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, назвав развитие спортивной инфраструктуры для детей одним из приоритетов работы.

Пожалуй, один из последних примеров — заключение соглашения о сотрудничестве между Российским футбольным союзом, Минспортом и шестью регионами страны. Предполагается, что помимо создания непосредственно спортивной инфраструктуры и воспитания игроков и тренеров будут проводить больше региональных и муниципальных соревнований — другими словами, для развития детского футбола создают необходимую среду.

Казалось бы, рядовое соглашение привело к событиям макрорегионального масштаба — в Перми благодаря этому возродят футбольный клуб «Амкар» на базе Академии футбола. Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин, который идет на выборы в сентябре при поддержке «Единой России», отметил важность проекта с мотивационной точки зрения — по его словам, «каждому мальчику и юноше нужен кумир».

При этом создание спортивной инфраструктуры — это работа не сугубо административная. Значительную роль в ней играют общественные институты. К примеру, в той же «Единой России» развитием детского спорта занимается прославленная фигуристка, депутат Госдумы и координатор одноименного партийного проекта Ирина Роднина. Она отмечает важность физической активности не только с точки зрения ставшего модным ЗОЖ, но и воспитания, и социализации детей.

«Спорт — большая социальная программа. Это не только здоровье, но и занятость, умение работать на результат и в команде, умение владеть собой», — уверена Ирина Роднина.

Задача партийного проекта — соединять запрос населения и возможности власти. В том числе, контролировать создание спортивной инфраструктуры — с момента формирования заявки до получения федерального финансирования и завершения работ. Направлений много — от ремонта спортзалов в сельских школах: в 2020 году участвуют более 1 100 общеобразовательных организаций, где планируется не только отремонтировать спортзалы и оборудовать открытые площадки, но и создать школьные спортивные клубы. До строительства крупных физкультурно-оздоровительных комплексов. Последний, к примеру, появился в Саратовской области. Еще один скоро откроют в Курганской области. В 2020 году 10 ФОКов планируют построить в Воронежской, Мурманской, Новосибирской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областях, Республике Удмуртия и Карачаево-Черкесской Республике – на эти цели выделили миллиард рублей. То же касается и многофункциональных спортивных объектов открытого типа (ФОКОТов) – 40 площадок появятся в 35 регионах страны – Архангельской, Брянской, Владимирской, Иркутской, Челябинской, Калужской, Костромской, Ленинградской областях, в Приморье, Дагестане, Коми и ряде других регионов. В общей сложности за два года регионы получили из федерального бюджета порядка шести миллиардов рублей на все работы, которые курирует партпроект «Детский спорт» – тысячи жителей получили возможность заняться спортом в комфортных условиях и приобщить к этому детей.

Речь идет не только о создании универсальных площадок. Еще одно направление — строительство бассейнов. Здесь «Единая Россия» тоже играет роль медиатора между разными уровнями власти и жителями. К примеру, летом 2019 года губернатор Мурманской области, руководитель регионального отделения партии обратился к секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку с просьбой поддержать проекты строительства бассейнов — при Мурманском арктическом государственном университете и в старейшем городе области — Коле. В итоге последний объект планируют сдать уже до конца 2020 года. Кроме того, бассейны появятся при вузах и в других городах России — большинство при поддержке партийного проекта «Новая школа». В частности, объекты строятся при Тольяттинском, Братском, Саранском, Ульяновском, Мордовском и Чувашском государственных университетах. В программу попал и Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Проектирование ведут в Иванове, Костроме, Вологде, Новосибирске, Кургане и Магнитогорске. На это направлено порядка трех миллиардов рублей.

В общей сложности за 2019 и 2020 годы только на создание спортивной инфраструктуры партпроекты «Детский спорт» и «Новая школа» помогли привести в регионы больше восьми миллиардов рублей — этого, конечно, хватает не на все. Поэтому сейчас в партии собирают заявки на объекты 2021 года. Ирина Роднина отмечает, что запрос на строительство поступает непосредственно от жителей.

«У меня не было ни одной встречи, чтобы не задавали вопрос, где можно спортом заниматься», — говорит она.

Напомним, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев неоднократно заявлял, что партия будет формировать свою предвыборную народную программу на основе предложений граждан — и строительству спортивных объектов в документе будет отведено особое место.
Координатор партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер рассказал, что в регионе до конца года появятся 6 площадок комплекса ГТО, планируется завершение строительства ФОКа «Акробат» и легкоатлетического манежа в Тольятти. 15 июля в Похвистнево состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Салют», которого очень долго ждали, но из-за пандемии сроки сдачи объекта пришлось перенести.

«Постоянный контроль за каждым этапом строительства необходим, чтобы не допустить срывов установленных сроков. В 2020 году на территории региона будут построены 22 новые спортивные площадки универсального типа. Завершение строительство одной из них – в Куйбышевском районе у школы № 55 – держим под контролем. Подрядчики уверены, что объект будет сдан к новому учебному году», - отметил Роман Балтер, передает пресс-служба регионального отделения «Единой России».



Фото:   пресс-служба регионального отделения «Единой России»
 
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Комментарии


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