Оппозиция Белоруссии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией

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По ее словам, совет верит в открытые, прагматичные и последовательные отношения, построенные на четких и понятных принципах. При этом Колесникова отметила, что в последнее время в сотрудничестве с Россией регулярно возникает напряжение и конфликты, что явно показывает, что действующий президент Белоруссии не в состоянии справиться с этой задачей.Она также подтвердила желание и готовность Белоруссии выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, включая Россию.18 августа в Белоруссии заработал координационный совет оппозиции. Как сообщили в пресс-службе объединенного штаба оппозиции, в ближайшие дни планируется избрать президиум и председателя совета. Основные принципы работы совета будут опубликованы на его сайте.Как ранее сообщила в Facebook доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, основной состав совета будет сформирован «таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ».В совет вошли 35 человек. Помимо Колесниковой, его членами стали нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, а также детский врач-реаниматолог Андрей Витушко, а также белорусские юристы, экономисты, журналисты и активисты.Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. По данным ЦИК Белоруссии, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. За его соперницу от оппозиции Светлану Тихановскую отдали голоса 10,1% избирателей. Однако в ее штабе не признали итоги выборов и потребовали мирной передачи власти. Девятый день в ряде белорусских городов проходят митинги. Демонстранты не согласны с итогами выборов и требуют пересчета голосов.Фото: Илья Питалев / РИА Новости / РБК