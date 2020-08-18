Оппозиция Белоруссии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией

Белоруссия готова к конструктивному сотрудничеству со всеми внешними партнерами, том числе и с Россией. Об этом сообщила РБК соратница бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и член объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.
По ее словам, совет верит в открытые, прагматичные и последовательные отношения, построенные на четких и понятных принципах. При этом Колесникова отметила, что в последнее время в сотрудничестве с Россией регулярно возникает напряжение и конфликты, что явно показывает, что действующий президент Белоруссии не в состоянии справиться с этой задачей.
Она также подтвердила желание и готовность Белоруссии выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, включая Россию.
18 августа в Белоруссии заработал координационный совет оппозиции. Как сообщили в пресс-службе объединенного штаба оппозиции, в ближайшие дни планируется избрать президиум и председателя совета. Основные принципы работы совета будут опубликованы на его сайте.
Как ранее сообщила в Facebook доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, основной состав совета будет сформирован «таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ».
В совет вошли 35 человек. Помимо Колесниковой, его членами стали нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, а также детский врач-реаниматолог Андрей Витушко, а также белорусские юристы, экономисты, журналисты и активисты.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. По данным ЦИК Белоруссии, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. За его соперницу от оппозиции Светлану Тихановскую отдали голоса 10,1% избирателей. Однако в ее штабе не признали итоги выборов и потребовали мирной передачи власти. Девятый день в ряде белорусских городов проходят митинги. Демонстранты не согласны с итогами выборов и требуют пересчета голосов.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости / РБК
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