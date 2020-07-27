Оперативный штаб СО: исполнение действующих ограничений необходимо для сохранения стабилизации эпидемиологической ситуации

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По видеоконференцсвязи к заседанию подключились главы муниципальных образований, представители министерств и ведомств. Первым вопросом, который обсудили участники штаба, стала эпидемиологическая ситуация в области. Продолжаются лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию, в целом уже проведено больше 409 тысяч, что в среднем в неделю составляет 110 на 100 тысяч населения. В остатке находится 39 тысяч тестов, - это достаточный запас для продолжения работы на прежнем уровне.Количество регистрируемых ежедневно новых случаев заболевания в течение недели плавно снижалось и в среднем составляет порядка 40 случаев. В целом в области зафиксировано 6697 случаев коронавируса. Суточный темп прироста заболеваемости держится на уровне меньше единицы - 0,6. Стабилизацию этого показателя члены штаба отметили как позитивный прогноз. Также существенно снизилось число внебольничных пневмоний – на 19 % по сравнению с прошлой неделей.Члены штаба также отметили, что по сравнению с прошедшими выходными за минувшие сутки было проведено меньше исследований. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян пояснил, что в лаборатории СПИД-центра - одной из тех, что обеспечивает максимальное количество обрабатываемых тестов – проводилась плановая дезинфекция. Кроме того, есть необходимость проработки финансового вопроса о продолжении тестирования медицинских работников, у которых нет симптомов заболевания. Губернатор поручил разобраться в ситуации, наладить межведомственное взаимодействие и все запланированные тесты продолжать проводить. «Снижать количество исследований нельзя», - подчеркнул Глава региона.Министр здравоохранения доложил, что в госпиталях продолжают лечение 520 заболевших с диагнозом COVID-19, 942 человека лечатся амбулаторно. Он обратил внимание участников заседания на то, что процентный показатель выздоровевших (67%) в регионе приближается к значению аналогичного показателя по РФ (73,7).Показатели заболеваемости и смертности на 100 тысяч населения в регионе в разы ниже, чем по стране: в 2,5 и 3,5 раза соответственно.На прошлой неделе в 5 городской больнице Тольятти состоялось рабочее совещание с участием министра здравоохранения Самарской области, которое было посвящено переводу медучреждений города в штатный режим работы. Многопрофильный стационар 5 горбольницы был перепрофилирован для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Был разработан план-график возвращения к оказанию медицинской помощи хирургического отделения лечебного учреждения (350 коек) к концу августа в зависимости от эпидситуации.Руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев доложил о работе волонтерского штаба. В последнее время отмечается минимальное количество обращений. В минувшие сутки на дежурство вышли 12 волонтеров, с заявками на оказание помощи и консультации люди не обращались, в субботу обратился только один человек, в будни в среднем количество заявок колеблется от 7 до 17. За все время действия акции #МыВместе на территории Самарской области волонтеры оказали более 43,5 тысяч консультаций и обработали более 60 тысяч заявок на оказание помощи, в том числе более 41 тысячи бесплатных продуктовых наборов "Продуктовая помощь" и "Вам, родные". Помогали пожилым людям 3424 волонтера. На оперативном штабе принято решение подготовить для них награды. Глава региона подчеркнул, что проделана огромная работа и ребята заслуживают признательности и благодарности.Что касается предложения Сергея Бурцева отменить выход волонтеров в субботу и воскресенье в связи со снижением числа обращений, то Дмитрий Азаров предложил вести работу штаба в дежурном режиме: «Оставьте один тревожный телефон, буквально одну бригаду волонтеров. Ни в коем случае нельзя допустить ситуацию, когда помощь понадобится человеку, а никто не сможет откликнуться».На прошлых выходных стартовала летняя оздоровительная кампания. О ее ходе доложил и.о. министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский. 40 организаций отдыха и оздоровления детей приняли 6008 детей. По госконтрактам – 4244 ребенка, в том числе в 25 организациях организован отдых и оздоровление для 1760 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. 359 воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей оздоравливаются в 3 детских центрах в Самаре, Сызрани и Чапаевске. 1620 сотрудников заступили на «вахту» 21 день. В целях ежедневного контроля ситуации с заболеваемостью министерство разработало мониторинг учета состояния детей и сотрудников лагерей. Мониторинг ведется ежесуточно. Ни одного случая заболевания коронавирусом не выявлено. С 11 августа планируются заезды второй смены.Говоря о возможности организовать летний отдых детей в пришкольных лагерях, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян подчеркнул, что с 3 августа или неделей позже эти лагеря готовы начать работать. Однако в отличие от стационарных учреждений оздоровления и отдыха детей, эту работу по обсервационному типу организовать невозможно по объективным причинам. В связи с этим есть риск и для педагогов, и для школьников. Виктор Акопьян сообщил и о том, что спрос на такой отдых упал на 40% по сравнению с ожидаемым. Министр предложил отложить в этом году организацию отдыха в пришкольных лагерях.«Согласен с тем, что сегодня принимать такое решение рано. Я понимаю, что и завтра может быть поздно, но сегодня точно рано. У нас наметилась положительная тенденция по снижению заболеваемости. Сегодня нам надо этот результат, эту тенденцию утвердить, чтобы она действительно стала устойчивой без всяких всплесков. Конечно, нам крайне важно, чтобы первого сентября дети пошли в школу - вот это задача номер один. Сейчас перетерпеть, родителям еще раз объяснить. И лучше сегодня максимально аккуратно подходить к принятию таких решений», - подчеркнул Губернатор.Также Глава региона поручил за эту неделю проработать вопрос о возможности открытия детских лагерей в режиме дежурных групп, наподобие тех, которые открыты сейчас в детских садах. «Коллеги, разные жизненные ситуации, в которых оказываются ребятишки и семьи. Давайте с этой точки зрения посмотрим: младший, средний возраст, может быть, трудных подростков - нам надо посоветоваться здесь и со специалистами по работе с трудными детьми. Я не говорю, что мы примем такое решение, но я поручаю проработать этот вопрос, потому что, к сожалению, летний период, когда и отдых не организован, и образовательного процесса нет, создает дополнительные риски и вовлечения детей в криминальную преступную деятельность, и риски жизни и здоровью детей. Давайте мы это оценим, посмотрим, какие у нас есть возможности», - дал поручение Дмитрий Азаров областному министерству образования и науки.В завершение заседания были рассмотрены предложения министерства культуры Самарской области по снятию ограничений для домов культуры и клубов, по возобновлению кружковой работы с ограничением численности участников до 10 человек в помещении, по возобновлению мероприятий на открытом воздухе, в том числе с участием автоклубов, с ограничением до 60 человек. Дмитрий Азаров поручил отработать эти предложения с Роспотребнадзором главам муниципальных образований муниципальных районов. Принятие решения о возобновлении работы кинотеатров с заполняемостью не более 50% и аттракционов члены штаба пока на этом этапе сочли преждевременным в связи с отсутствием контроля наполняемости, а также невозможностью проведения качественной дезинфекции между сеансами.Глава региона особо обратил внимание членов штаба на необходимость при наблюдающемся улучшении эпидемиологической ситуации обеспечивать соблюдение существующих ограничительных мер, вести разъяснительную работу с населением:«Еще раз хочу обратить ваше внимание, что самое сложное сейчас - это те меры, ограничения, которые действуют в период, когда люди уже считают, что угроза миновала. Мы с вами должны обеспечивать исполнение тех ограничительных мер, которые действуют на территории региона. Я попрошу каждого главу муниципального образования, подведомственных учреждений муниципальных и региональных, министров: коллеги, это наша с вами задача - обеспечивать исполнение действующих ограничений, как бы сложно сейчас ни было объяснять людям», передает пресс-служба облправительства.