Я нашел ошибку
Главные новости:
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком на 2 года.
В Самаре сотрудник налоговой службы признан виновным в покушении на мошенничество
2 человека спасено, 1 человек пострадал, 1 человек погиб. Одно из происшествий произошло с участием маломерного судна.
За прошедшие выходные дни в регионе произошло 4 происшествия на воде
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба.
Оперативный штаб СО: исполнение действующих ограничений необходимо для сохранения стабилизации эпидемиологической ситуации
За нарушение эпидемиологических требований болельщик также получил штраф в 10 тысяч рублей.
В Самаре фанату запретили 18 месяцев посещать стадион из-за снятой маски
Министр отметил, что при всех плюсах дистанционных форм они рассматриваются только как дополнение к классической очной форме.
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Лукашевич и ее предполагаемому сообщнику Михаилу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.
Суд признал законным арест Лукашевич по делу о мошенничестве
По данным источника в экстренных службах, загорелась или пекарня, или комната, где хранятся матрасы. Из СИЗО эвакуировали 850 человек. Их разместили в соседних корпусах.
На территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар
В Москве 27 июля прошел сильный ливень. В частности, затопило одну из лестниц вестибюля станции МЦК "Ботанический сад" и несколько улиц.
Потоп в метро и на дорогах. Последствия ливня в Москве
сегодня  Понедельник, 27 июля, 22:11
Вход Регистрация 18+
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/07:
USD 71.58
-0.02
EUR 83.78
0.68
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самарской области почтили память Соловецких юнг
Самарский художественный музей 5 августа приглашает на традиционный праздник искусств "Репин навсегда"
Космос, роботы, ботанический сад: программа фестиваля «NAUKA 0+» на 27 июля – 2 августа
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Оперативный штаб СО: исполнение действующих ограничений необходимо для сохранения стабилизации эпидемиологической ситуации

27 июля 2020 20:41
202
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба.
В понедельник, 27 июля, состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел председатель штаба Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По видеоконференцсвязи к заседанию подключились главы муниципальных образований, представители министерств и ведомств. Первым вопросом, который обсудили участники штаба, стала эпидемиологическая ситуация в области. Продолжаются лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию, в целом уже проведено больше 409 тысяч, что в среднем в неделю составляет 110 на 100 тысяч населения. В остатке находится 39 тысяч тестов, - это достаточный запас для продолжения работы на прежнем уровне.

Количество регистрируемых ежедневно новых случаев заболевания в течение недели плавно снижалось и в среднем составляет порядка 40 случаев. В целом в области зафиксировано 6697 случаев коронавируса. Суточный темп прироста заболеваемости держится на уровне меньше единицы - 0,6. Стабилизацию этого показателя члены штаба отметили как позитивный прогноз. Также существенно снизилось число внебольничных пневмоний – на 19 % по сравнению с прошлой неделей.

Члены штаба также отметили, что по сравнению с прошедшими выходными за минувшие сутки было проведено меньше исследований. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян пояснил, что в лаборатории СПИД-центра - одной из тех, что обеспечивает максимальное количество обрабатываемых тестов – проводилась плановая дезинфекция. Кроме того, есть необходимость проработки финансового вопроса о продолжении тестирования медицинских работников, у которых нет симптомов заболевания. Губернатор поручил разобраться в ситуации, наладить межведомственное взаимодействие и все запланированные тесты продолжать проводить. «Снижать количество исследований нельзя», - подчеркнул Глава региона.

Министр здравоохранения доложил, что в госпиталях продолжают лечение 520 заболевших с диагнозом COVID-19, 942 человека лечатся амбулаторно. Он обратил внимание участников заседания на то, что процентный показатель выздоровевших (67%) в регионе приближается к значению аналогичного показателя по РФ (73,7).

Показатели заболеваемости и смертности на 100 тысяч населения в регионе в разы ниже, чем по стране: в 2,5 и 3,5 раза соответственно.
На прошлой неделе в 5 городской больнице Тольятти состоялось рабочее совещание с участием министра здравоохранения Самарской области, которое было посвящено переводу медучреждений города в штатный режим работы. Многопрофильный стационар 5 горбольницы был перепрофилирован для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Был разработан план-график возвращения к оказанию медицинской помощи хирургического отделения лечебного учреждения (350 коек) к концу августа в зависимости от эпидситуации.

Руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев доложил о работе волонтерского штаба. В последнее время отмечается минимальное количество обращений. В минувшие сутки на дежурство вышли 12 волонтеров, с заявками на оказание помощи и консультации люди не обращались, в субботу обратился только один человек, в будни в среднем количество заявок колеблется от 7 до 17. За все время действия акции #МыВместе на территории Самарской области волонтеры оказали более 43,5 тысяч консультаций и обработали более 60 тысяч заявок на оказание помощи, в том числе более 41 тысячи бесплатных продуктовых наборов "Продуктовая помощь" и "Вам, родные". Помогали пожилым людям 3424 волонтера. На оперативном штабе принято решение подготовить для них награды. Глава региона подчеркнул, что проделана огромная работа и ребята заслуживают признательности и благодарности.

Что касается предложения Сергея Бурцева отменить выход волонтеров в субботу и воскресенье в связи со снижением числа обращений, то Дмитрий Азаров предложил вести работу штаба в дежурном режиме: «Оставьте один тревожный телефон, буквально одну бригаду волонтеров. Ни в коем случае нельзя допустить ситуацию, когда помощь понадобится человеку, а никто не сможет откликнуться».

На прошлых выходных стартовала летняя оздоровительная кампания. О ее ходе доложил и.о. министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский. 40 организаций отдыха и оздоровления детей приняли 6008 детей. По госконтрактам – 4244 ребенка, в том числе в 25 организациях организован отдых и оздоровление для 1760 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. 359 воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей оздоравливаются в 3 детских центрах в Самаре, Сызрани и Чапаевске. 1620 сотрудников заступили на «вахту» 21 день. В целях ежедневного контроля ситуации с заболеваемостью министерство разработало мониторинг учета состояния детей и сотрудников лагерей. Мониторинг ведется ежесуточно. Ни одного случая заболевания коронавирусом не выявлено. С 11 августа планируются заезды второй смены.

Говоря о возможности организовать летний отдых детей в пришкольных лагерях, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян подчеркнул, что с 3 августа или неделей позже эти лагеря готовы начать работать. Однако в отличие от стационарных учреждений оздоровления и отдыха детей, эту работу по обсервационному типу организовать невозможно по объективным причинам. В связи с этим есть риск и для педагогов, и для школьников. Виктор Акопьян сообщил и о том, что спрос на такой отдых упал на 40% по сравнению с ожидаемым. Министр предложил отложить в этом году организацию отдыха в пришкольных лагерях.

«Согласен с тем, что сегодня принимать такое решение рано. Я понимаю, что и завтра может быть поздно, но сегодня точно рано. У нас наметилась положительная тенденция по снижению заболеваемости. Сегодня нам надо этот результат, эту тенденцию утвердить, чтобы она действительно стала устойчивой без всяких всплесков. Конечно, нам крайне важно, чтобы первого сентября дети пошли в школу - вот это задача номер один. Сейчас перетерпеть, родителям еще раз объяснить. И лучше сегодня максимально аккуратно подходить к принятию таких решений», - подчеркнул Губернатор.

Также Глава региона поручил за эту неделю проработать вопрос о возможности открытия детских лагерей в режиме дежурных групп, наподобие тех, которые открыты сейчас в детских садах. «Коллеги, разные жизненные ситуации, в которых оказываются ребятишки и семьи. Давайте с этой точки зрения посмотрим: младший, средний возраст, может быть, трудных подростков - нам надо посоветоваться здесь и со специалистами по работе с трудными детьми. Я не говорю, что мы примем такое решение, но я поручаю проработать этот вопрос, потому что, к сожалению, летний период, когда и отдых не организован, и образовательного процесса нет, создает дополнительные риски и вовлечения детей в криминальную преступную деятельность, и риски жизни и здоровью детей. Давайте мы это оценим, посмотрим, какие у нас есть возможности», - дал поручение Дмитрий Азаров областному министерству образования и науки.

В завершение заседания были рассмотрены предложения министерства культуры Самарской области по снятию ограничений для домов культуры и клубов, по возобновлению кружковой работы с ограничением численности участников до 10 человек в помещении, по возобновлению мероприятий на открытом воздухе, в том числе с участием автоклубов, с ограничением до 60 человек. Дмитрий Азаров поручил отработать эти предложения с Роспотребнадзором главам муниципальных образований муниципальных районов. Принятие решения о возобновлении работы кинотеатров с заполняемостью не более 50% и аттракционов члены штаба пока на этом этапе сочли преждевременным в связи с отсутствием контроля наполняемости, а также невозможностью проведения качественной дезинфекции между сеансами.

Глава региона особо обратил внимание членов штаба на необходимость при наблюдающемся улучшении эпидемиологической ситуации обеспечивать соблюдение существующих ограничительных мер, вести разъяснительную работу с населением:

«Еще раз хочу обратить ваше внимание, что самое сложное сейчас - это те меры, ограничения, которые действуют в период, когда люди уже считают, что угроза миновала. Мы с вами должны обеспечивать исполнение тех ограничительных мер, которые действуют на территории региона. Я попрошу каждого главу муниципального образования, подведомственных учреждений муниципальных и региональных, министров: коллеги, это наша с вами задача - обеспечивать исполнение действующих ограничений, как бы сложно сейчас ни было объяснять людям», передает пресс-служба облправительства.
 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
27 июля 2020  20:41
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба.
Оперативный штаб СО: исполнение действующих ограничений необходимо для сохранения стабилизации эпидемиологической ситуации
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба. Политика региона
197
27 июля 2020  17:59
Несмотря на падение доходов и существенный рост нагрузки на региональный бюджет, правительство не прибегало к госзаймам, продолжается работа по сокращению госдолга.
На совещании в Правительстве СО рассмотрели отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2020
Несмотря на падение доходов и существенный рост нагрузки на региональный бюджет, правительство не прибегало к госзаймам, продолжается работа по сокращению... Политика региона
162
27 июля 2020  17:27
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором с членами камбина, главами муниципалитетов и ведомств обсудил текущую обстановку в регионе и реализацию нацпроектов.
Стратегия лидерства Самарской области будет актуализирована с учетом поручений Президента страны
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором с членами камбина, главами муниципалитетов и ведомств обсудил текущую обстановку в регионе и реализацию... Политика региона
187
Весь список
Выборы в Самарской области
18 июля 2020  12:01
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
  Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Выборы в Самарской области
756
3 июля 2020  12:49
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
Поправки поддержали 77,92% россиян. Выборы в Самарской области
732
2 июля 2020  17:21
Депутат Самарской губернской думы подчеркнул, что весь процесс в регионе проходил высокопрофессионально и ответственно.
Александр Степанов: голосование показало высокую сознательность граждан
Депутат Самарской губернской думы подчеркнул, что весь процесс в регионе проходил высокопрофессионально и ответственно.  Выборы в Самарской области
1606
Весь список

Видео
27 июля 2020  10:34
Самарский филиал Т Плюс напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
Самарский филиал «Т Плюс» напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
 В частности, нельзя заходить за ограждения и сигнальные ленты на местах раскопок тепловых сетей, а также необходимо оградить детей от игр вблизи данных...
ЖКХ
271
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
765
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1213
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
1106
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1801
6 июля 2020  12:47
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году.
Строительство
1631
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2242
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3888
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3355
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4257
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4405
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4432
Весь список

В центре внимания
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба.
27 июля 2020  20:41 
Оперативный штаб СО: исполнение действующих ограничений необходимо для сохранения стабилизации эпидемиологической ситуации
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба. Политика региона
192
Несмотря на падение доходов и существенный рост нагрузки на региональный бюджет, правительство не прибегало к госзаймам, продолжается работа по сокращению госдолга.
27 июля 2020  17:59 
На совещании в Правительстве СО рассмотрели отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2020
Несмотря на падение доходов и существенный рост нагрузки на региональный бюджет, правительство не прибегало к госзаймам, продолжается работа по сокращению... Политика региона
161
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором с членами камбина, главами муниципалитетов и ведомств обсудил текущую обстановку в регионе и реализацию нацпроектов.
27 июля 2020  17:27 
Стратегия лидерства Самарской области будет актуализирована с учетом поручений Президента страны
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором с членами камбина, главами муниципалитетов и ведомств обсудил текущую обстановку в регионе и реализацию... Политика региона
184
В августе в Самаре отменят автобус №27К
27 июля 2020  12:30 
В августе в Самаре отменят автобус №27К
 Он ходит от Кировского рынка до кинотеатра «Луч». Проект постановления опубликован на сайте горадминистрации.  Транспорт
298
В Самарской области за сутки на 27 июля выявлен еще 37 заболевших коронавирусом.
27 июля 2020  11:40 
В Самарской области за сутки на 27 июля выявлен еще 37 заболевших коронавирусом
  Здравоохранение
466
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба.
27 июля 2020  20:41 
Оперативный штаб СО: исполнение действующих ограничений необходимо для сохранения стабилизации эпидемиологической ситуации
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба. Политика региона
170
Несмотря на падение доходов и существенный рост нагрузки на региональный бюджет, правительство не прибегало к госзаймам, продолжается работа по сокращению госдолга.
27 июля 2020  17:59 
На совещании в Правительстве СО рассмотрели отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2020
Несмотря на падение доходов и существенный рост нагрузки на региональный бюджет, правительство не прибегало к госзаймам, продолжается работа по сокращению... Политика региона
153
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором с членами камбина, главами муниципалитетов и ведомств обсудил текущую обстановку в регионе и реализацию нацпроектов.
27 июля 2020  17:27 
Стратегия лидерства Самарской области будет актуализирована с учетом поручений Президента страны
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором с членами камбина, главами муниципалитетов и ведомств обсудил текущую обстановку в регионе и реализацию... Политика региона
180
Весь список
Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
797
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
1469
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
1898
Весь список
Новости Тольятти
24 июля 2020  16:07
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно встретить на полках крупнейших гипермаркетов страны.
Тольяттинское предприятие подало заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно... Новости Тольятти
2991
23 июля 2020  14:26
ГК «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ГК «АТС» перевел на газ 1500 автомобилей
ГК «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска... Новости Тольятти
837
23 июля 2020  10:56
В Тольятти обновят Центральный парк
В Тольятти обновят Центральный парк
 Конкурс на разработку концепции развития парка Центрального района проводится в период с 23 июля до полудня 23 октября 2020 г.  Новости Тольятти
686
Весь список