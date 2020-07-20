Оперативный штаб: стационарные учреждения отдыха и оздоровления в Самарской области приняли уже более 4 тысяч детей
20 июля 2020 19:30
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Первый вопрос касался анализа текущей эпидемиологической ситуации в регионе. Лабораторные исследования на COVID-19 продолжаются, нарастающим итогом уже обработано более 380 тысяч тестов. В среднем в неделю проводится до 5,5 тысяч исследований в день. Динамика заболеваемости по-прежнему характеризуется тенденцией к снижению. Всего с начала пандемии выявлено 6380 случаев заражения COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Самарской области практически в 3 раза ниже, чем по России. Также отмечено снижение уровня заболеваемости ОРВИ и пневмонией, по сравнению с предыдущей неделей – на 6,2%.
По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна повышается число пациентов, которые переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно – 1013 человек находятся на амбулаторном лечении, 606 пациентов проходят курс лечения в профильных госпиталях.
Смертность от COVID-19 на 100 тыс. населения в Самарской области ниже, чем в большинстве регионов Приволжского федерального округа, и почти в 4 раза ниже, чем по России.
Анализ имеющихся данных по заболеваемости внебольничной пневмонией по регионам ПФО показал, что Самарская область по этому показателю находится на 5 месте.
Министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова доложила о ходе летней оздоровительной кампании, которая стартовала в Самарской области с 19 июля и коснулась пока только учреждений оздоровления и отдыха стационарного типа. 19 июля 20 организаций приняли 3791 ребенка (эта смена продлится до 8 августа), 20 июля еще 5 учреждений - 561 ребенка, из которых 366 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего лагери отдыха и оздоровления приняли уже 4352 ребенка. В эту смену заступили на вахту 954 сотрудника. С 30 июля ещё около 190 детей приедут на отдых в 3 оздоровительных центра региона. Чтобы избежать скопления людей, был организован почасовой заезд детей по отрядам, при этом соблюдались все требования Роспотребнадзора, ни одного ребенка с повышенной температурой выявлено не было. Марина Антимонова заметила, что формат, когда дети приезжают в лагеря по строгой очередности, понравился как сотрудникам оздоровительных учреждений, так и родителям.
«Опыт, который мы в этот особый период получили, нужно применять по многим направлениям. Это и опыт удаленный работы, и проведение совещаний в формате ВКС, и соблюдение социальной дистанции", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Также в ходе совещания прозвучали предложения по дальнейшему снятию ограничений. В частности, обсуждался вопрос возможности разрешить работу зоологических парков и музеев, которые смогут посещать группы до 10 человек, работу учреждений спорта и проведение спортивных мероприятий регионального и муниципального уровня, передает пресс-служба облправительства.
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