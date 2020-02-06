Олег Матвейчев: "У Самарской области большой экономический потенциал, и динамика ее развития хорошая"
6 февраля 2020 07:41
159
— В ежегодном Послании Дмитрия Азарова проанализировано социально-экономическое положение Самарской области и поставлены задачи на будущее. Можно сказать, что успехи управленческой команды губернатора заметные. Я не знаю, в каком еще регионе строится три настолько крупных моста. Это беспрецедентно.
У Самарской области большой экономический потенциал, и динамика ее развития хорошая. Можно сказать, что в Приволжском федеральном округе сегодня это один из лучших регионов. Чего нельзя было сказать в прошлые годы. В настоящее время многое изменилось.
Дмитрий Азаров показал, что он умеет выполнять трудные задачи, еще на посту главы Самары, и сейчас продолжает их решать в масштабах всего региона. Обращает на себя внимание тот факт, что все социально значимые проекты обсуждаются общественностью. Например, Самарская область за достижение показателей национальных проектов получила один из самых крупных грантов в стране — почти 1,5 млрд рублей, которые пойдут на развитие региона. В своем Послании Дмитрий Азаров подчеркнул, что нужно обязательно посоветоваться с людьми, как расходовать эти средства. Получается, что у вас не только строятся реальные мосты, но, говоря метафорически, наводятся мосты между властью и обществом.
Следовательно, Дмитрий Азаров не только декларирует современные управленческие подходы, но и реализует их на практике. Он — один из лучших губернаторов.
Можно сказать и о социальном характере Послания, он полностью соответствует стратегии развития, которую обозначил Президент России Владимир Путин, передает vkonline.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
6 февраля 2020 07:41
Послании Дмитрия Азарова прокомментировал политолог, профессор Национального Исследовательского Университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев. Политика региона
158
5 февраля 2020 19:27
В связи с неоднократными случаями выявления цитрусовых карантинных для Евразийского экономического союза объектов. Политика региона
315
5 февраля 2020 17:44
В единый реестр памятников культурного наследия регионального значения внесены шесть объектов - четыре в Самаре и два в Сызрани. Политика региона
302
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
890
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
839
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1318
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
570
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2307
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
871
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1953
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1482
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1086
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1080
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1595
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1605
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1897
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3023
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3593
Мероприятия