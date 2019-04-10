Олег Машковцев и Чжан Ханьхуэй обсудили подготовку к третьему заседанию Совета и дальнейшие перспективы межрегионального сотрудничества

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Олег Машковцев и Чжан Ханьхуэй обсудили подготовку к третьему заседанию Совета и дальнейшие перспективы межрегионального сотрудничестваЗаместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и заместитель Министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй обсудили подготовку к третьему заседанию Совета по межрегиональному сотрудничеству в указанном формате, а также достигнутые договоренности и предложения по дальнейшей реализации совместных проектов.В начале своего выступления Олег Машковцев передал теплые пожелания в адрес Члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна и делегации КНР от полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, а затем проинформировал участников встречи о результатах развития отношений между российскими и китайскими регионами по всем направлениям двустороннего взаимодействия.В ходе совещания заместитель полпреда напомнил, что в соответствии с договоренностью, достигнутой Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином, 2018 и 2019 годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. По словам Олега Машковцева, формат «Волга-Янцзы» приобрел статус одного из наиболее эффективных механизмов взаимодействия двух стран: «На межрегиональном уровне активно проводятся переговоры и активизируются контакты. За относительно небольшой период состоялись десятки двусторонних деловых визитов и встреч различного уровня, что соответствует характеру стратегического партнерства между нашими государствами».Важным аспектом развития отношений стало наращивание нормативно-правовой базы, в частности, заключение межрегиональных рамочных Соглашений. На сегодняшний день на уровне региональных правительств подписаны 38 рамочных Соглашений о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве. Лидерами по данному направлению (по 4 соглашения) являются Республики Башкортостан и Мордовия, Чувашская Республика и Самарская область. В проработке регионов с обеих сторон находятся более 70 инвестиционных проектов. В числе приоритетных направлений межрегионального сотрудничества – сельское хозяйство, производство стройматериалов, машин и оборудования, металлургия, лесопереработка, информационные технологии и логистика.Также Олег Машковцев отметил активную работу и в гуманитарной сфере. Особое место в списке совместных проектов занимает российско-китайский Молодежный форум, который проводится с 2014 года на ежегодной и паритетной основе. В 2019 году международное мероприятие планируется на территории Китайской Народной Республики.Учитывая тесные связи между российскими и китайскими вузами, принято решение о проведении в Чебоксарах второго Форума Ассоциации высших учебных заведений «Волга-Янцзы».Показательным примером сотрудничества в области культуры заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев назвал восстановление здания храма Александра Невского в г.Ухане, которое в настоящее время имеет статус Дома российско-китайских культурных обменов.Активно развивается сотрудничество в сферах культуры и искусства, туризма, медицины, СМИ и спорта. В целях дальнейшего развития двусторонних отношений регионами ПФО сформирован пакет из 90 новых предложений по реализации гуманитарных мероприятий.В ходе совещания заслушан доклад председателя Кабинета министров Чувашской Республики Ивана Моторина о подготовке к третьему заседанию Совета по межрегиональному взаимодействию в формате «Волга-Янцзы». Участники обсудили возможность подписания рамочных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в присутствии полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Члена Госсовета КНР Ван Юна.***На данном этапе реализуются совместные проекты по строительству цементного завода в Республике Башкортостан, завода по производству инструментальной стали в Республике Марий Эл, созданию сельскохозяйственных парков в Чувашской Республике и Пензенской области, созданию производства по переработке леса в Пермском крае, организации прямого грузового железнодорожного маршрута «Пермский край – провинция Цзянси». Осуществляется сотрудничество с провинцией Аньхой в сфере изготовления в Нижегородской области специализированных автомобилей на базе шасси «JAC». Прорабатывается участие Самарской области в качестве логистического пункта, обслуживающего контейнерные грузы железнодорожного состава «Один пояс – один путь», для осуществления экспортно-импортных поставок продукции в Свободную экономическую зону г.Чунцин, передает пресс-служба ПФО.