Обеспечение безопасности дорог местного значения одно из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления

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Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в Самарской области стало одной из ключевых тем обсуждения. Напомним, что в рамках национального проекта поставлена задача к 2024 году сократить в Самарской области в 2 раза количество мест концентрации ДТП и в 3,4 раза смертность на дорогах.«Достижение данного показателя невозможно без проведения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на сети местных дорог», — подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. В 2019 году совместно с Управлением ГИБДД по Самарской области была проведена работа по составлению Перечня мероприятий по безопасности дорожного движения, который был доведен до всех муниципальных образований.Как подчеркнул начальник отдела дорожной инспекции управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Артем Кудашев в Самаре, Тольятти и на автомобильных дорогах Самарской области реализованы все мероприятия по безопасности дорожного движения, запланированные в 2019 году. «Мы рассчитываем, что количество в результате проведенных работ существенно снизится», — отметил он.Однако ряд муниципальных образований в силу разных причин с поставленной задачей не справились. По поручению Александра Карпушкина до конца 2019 года все районы и города Самарской области должны представить в министерство транспорта информацию о необходимом финансировании мероприятий по безопасности дорожного движения в 2020 году для расчета субсидий из Дорожного фонда Самарской области.Другой важной темой совещания стало выполнение дорожных работ муниципальными образованиями в рамках доведенных субсидий Дорожного фонда. На эти цели в 2019 году направлено 5,128 млрд рублей. Но не все муниципальные образования представили документацию, необходимую для оплаты выполненных работ, в результате чего в настоящее время профинансировано только 70% от общего субсидий.Заместителем председателя правительства поставлена задача до 10 декабря предоставить в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области всю необходимую документацию для оплаты работ, передает пресс-служба облправительства.