О выборах, о России, о пандемии. Главные тезисы обращения Лукашенко

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Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию, но всегда будет ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Минске и Москве. При этом, по его мнению, Россия поменяла "братские отношения" с Белоруссией на "партнерские".По словам белорусского лидера, его страна потеряла от "нефтяных разборок" с Россией около $600 млн.Лукашенко обратил внимание на ситуацию в мире, обострившуюся из-за вооруженных конфликтов, протестов, слома международных инструментов урегулирования, которые работали в период холодной войны. По его мнению, планета "постепенно, но уверенно скатывается к пропасти".Лукашенко призвал российскую сторону "прекратить врать" о ситуации с задержанными. Он уверен, что россияне были направлены специально в Белоруссию.Кроме того, президент заявил о переброске еще одного отряда иностранцев в Белоруссию.Предстоящие выборыЛукашенко выступил против возвращения конституции 1994 года, которое предлагают его соперники на выборах президента.Также действующий глава государства, говоря о предстоящих выборах, заявил, что примет любое решение людей.Он пообещал провести честные выборы, исключив фальсификации — попытки "красть голоса".Лукашенко поддержал перемены, которые будут приносить пользу стране, призвав при этом "идти от людей и станка". Путь реформ он назвал "терпеливым, вдумчивым совершенствованием того производства, которое создано в стране и основано на собственных сырьевой базе, науке и компетенциях".Президент отметил, что расшатать страну с помощью "целой армии интернет-троллей и провокаторов" невозможно, пока в ней сильна вертикаль власти. Он призвал различать "реальную политику, реальную оппозицию" и "фанерных марионеток", появившихся "из ниоткуда".Представителей оппозиции — Светлану Тихановскую, Веронику Цепкало, Марию Колесникову — Лукашенко назвал "тремя несчастными девчонками".По мнению белорусского лидера, Белоруссия исчерпала лимит революций еще в прошлом веке.Лукашенко заявил, что не допустит передела собственности в стране.Лукашенко пообещал за пять лет повысить среднюю зарплату в Белоруссии в два раза.Он отметил, что в белорусской экономике произошел перелом негативной динамики.Политик заверил, что Минск не пойдет на приватизацию сельскохозяйственных земель.Политик заявил, что Белоруссия "выдержала экзамен" эпидемией коронавируса.Он отдельно отметил, что в сложившейся ситуации нельзя верить слухам и поддаваться панике, но нужно доверять врачам и власти.Сама пандемия, по словам Лукашенко, явилась "прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических интересов".