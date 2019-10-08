Новым главой ФСИН стал бывший сотрудник ФСБ из Красноярска
8 октября 2019 18:38
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Последний руководитель ведомства, Геннадий Корниенко, проработал на посту директора ФСИН семь лет — с июня 2012 года по октябрь 2019-го. Об отставке Корниенко стало известно 1 октября, соответствующий указ президента появился спустя два дня.
Тогда же газета «Коммерсантъ» писала, что Калашников — один из основных кандидатов на должность директора ФСИН. Калашникову 55 лет, он родился в Новосибирской области. Работать в органах госбезопасности начал в 1985 году, в 2011–2017 годах он возглавлял управление ФСБ по Республике Коми, после чего возглавил управление по Красноярскому краю.
Ранее РБК писал, что формальная причина отставки Корниенко — достижение предельного возраста нахождения на госслужбе, 30 сентября ему исполнилось 65 лет. При этом законодательство не запрещает работать в органах после этого — в частности, сроки продлевали в случае с 66-летним главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, 68-летним генпрокурором Юрием Чайкой.
Фото: пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю/РБК
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