Новоселье в первом в России поселке для людей с инвалидностью «Новые берега»

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Фитнес-центр, столярная мастерская, прачечная и пекарня, офисные помещения, кинотеатр, часовня, а главное — абсолютно доступная среда: так выглядит альтернатива психоневрологическому интернату или дому ветеранов, которые ждут многих молодых людей после выхода из детского дома.Супруги Евгений и Анжелика — инвалиды детства, познакомились в Сердобском доме ветеранов в Пензенской области. Евгений на ощупь разбирает и чинит ноутбуки, Анжелика переустанавливает операционную систему. В «Новых берегах» молодая семья получила первую в своей жизни отдельную квартиру, полностью приспособленную для людей с ограниченными возможностями. С новосельем ребят приехали поздравить полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Они подарили подарки и пообщались с первыми жителями посёлка. Основатель и идейных вдохновитель проектов, связанных с реабилитацией инвалидов в Пензенской области, мама девяти детей Мария Львова-Белова провела для гостей новоселья экскурсию по арт-поместью.«Этот прекрасный коттеджный поселок станет действительно новым берегом для ребят, на чью долю выпали нелегкие испытания. Здесь созданы все условия для работы, творчества и полноценной жизни. Уверен, новый поселок ждет большое будущее. В этом году проект «Новые берега» выиграл грант Президента России Владимира Владимировича Путина на дальнейшее развитие. Поселок будет расти и принимать людей со всей России. Мы надеемся, что этот первый и, несомненно, удачный проект станет примером для создания подобных поселений и в других регионах нашей страны», — отметил Игорь Комаров.«Мы молили Бога о том, чтобы жить самостоятельной жизнью, иметь отдельное жилье и возможность для работы и творчества, и все наши мечты сбылись», — рассказала полпреду жительница «Новых берегов» Наталья из Екатеринбурга. Она показала Игорю Комарову свои картины, которые пишет зубами (у женщины не работают руки), и рассказала о своей мечте — устроить вернисаж. Полномочный представитель пожелал Наталье творческих успехов на новом месте и пообещал приехать ещё раз и посмотреть её картины. Кроме незрячих и слабовидящих, людей с проблемами опорно-двигательного аппарата и ментальными нарушениями в «Новых берегах» смогут найти временное проживание выпускники детских домов, многодетные семьи и семьи с приемными детьми, а также все те, кто оказался в сложной жизненной ситуации и нуждается в крыше над головой. Всего в посёлке будут жить 120 человек, передает пресс-служба ПФО.Фото: пресс-служба ПФО