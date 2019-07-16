Новой главой Еврокомиссии избрана министр обороны Германии

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За кандидатуру главы бундесвера проголосовало 383 члена Европарламента. Нужно было по меньшей мере 374.Урсула фон дер Ляйен приступит к исполнению полномочий в октябре, когда истекут полномочия нынешнего главы Еврокомиссии.Немецкая чиновница является представителем антироссийски настроенного лагеря. Так, она призывала к ужесточению курса в отношении Москвы, заявляла, что Россия — это страна, которая не уважает слабость. Министр выступала за создание единой армии Европы.Фото из открытых источников