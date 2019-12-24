Новогоднюю Елку полномочного представителя посетили около полутора тысяч детей из регионов ПФО

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На главную окружную елку приехали около полутора тысяч детей из регионов Приволжья (Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия и Татарстан, Удмуртская и Чувашская Республики, Пермский край), а также Нижнего Новгорода. В их числе воспитанники детских домов и школ-интернатов, окружных кадетских корпусов, дети из многодетных семей, военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, победители и лауреаты окружных общественно значимых проектов, школьных олимпиад.Традиция проводить в округе Новогоднюю Елку полномочного представителя Президента России в ПФО соблюдается на протяжении нескольких лет.«Мы пригласили ребят, которые принимали самое активное участие во всех наших общественных и военно-патриотических проектах. Новый год – это самое настоящее волшебство, это время чудес и хорошего настроения. Каждый ребенок верит, что невероятные мечты сбываются, а сказки становятся реальностью. И такой праздник, с веселыми конкурсами и призами, мы постарались сегодня устроить для ребят из регионов Приволжского федерального округа», – отметил начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Дмитрий Соловьев.Окружной новогодний праздник принял Концертно-развлекательный комплекс «Юпитер». До представления гостей встречали волонтеры из Нижегородского государственного университета, которые провели веселые игры и конкурсы. Затем юных участников ожидало сказочное представление, подготовленное актерами Нижегородского государственного академического театра драмы им.М.Горького. После большого хоровода вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой детям вручили сладкие новогодние подарки.Для гостей елки из разных регионов округа была проведена обширная экскурсионно-познавательная программа, включавшая в себя обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду, посещение нижегородского планетария и городских музеев. На всех этапах пребывания в столице Приволжья с гостями работали гиды-добровольцы из различных нижегородских вузов, передает пресс-служба ПФО.