Новая дума Новокуйбышевска примет отставку мэра и займется расстановкой кресел

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Новый созыв может начать работу только после того, как решит кадровые вопросы. Прежде всего это вопрос избрания нового председателя думы, его заместителей, формирование комитетов с избранием их председателей этих комитетов. С одной стороны, особой интриги эти вопросы не несут, поскольку доминирующей партией в новом парламенте остается «Единая Россия» (18 из 25 человек), а значит, именно ей и достанутся ключевые посты, начиная со спикера. С другой стороны, персональный состав депутатов, в том числе и от «ЕР», серьезно обновился. А значит, возможна борьба за думские кресла внутри партии власти.«СО» ОНЛАЙН напоминает, что несколько созывов подряд председателем думы являлся Юрий Ферапонтов, который снова получил депутатский мандат. Станет ли он спикером в новом созыве или в «ЕР» предпочтут перемены, пока неясно. А вот один из вице-спикеров точно будет другим: прежний Александр Семенов в выборах не участвовал. Переизбраны в думу Александр Ефимов (в прежнем созыве занимал пост председателя комитета по бюджету), Анатолий Нуждин (был председателем комитета по ЖКХ), а также исполнявшая обязанности председателя комитета по социальной политике Елена Попова. Не баллотировался в думу глава комитета по местному самоуправлению Игорь Яньшин.Достанутся ли какие-либо кресла другим партиям, неизвестно. В думу переизбран справорос Александр Гусев. Помимо него, теперь есть представители ЛДПР (Ренат Шафиков) и целых 4 коммуниста — Александр Бучнев, Алексей Максименков, Евгений Тарасов и Сергей Чернов. Самовыдвиженец Олег Фандеев прежде представлял «ЕР». Вполне вероятно, что с получением мандата он снова примкнет к партии власти.