Николай Игнатьев: «Для эффективного импортозамещения необходим трансфер технологий»
20 сентября 2019 17:19
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Представители бизнес-сообщества делятся мнением о новой стратегии развития региона. Документ был представлен 17 сентября в рамках расширенного заседания областного правительства и Совета при губернаторе области.
Президент ГК «Аком» Николай Игнатьев отметил серьезное внимание к инновационной политике, кооперации науки и бизнеса. «Есть моменты, в которых мы серьезно отстаем от зарубежных компаний. Для того, чтобы запустить механизмы импортозамещения, нам порой необходим трансфер технологий. Отрадно, что это учтено в скорректированной стратегии».
По-мнению бизнесмена за последние два года экономическая обстановка в регионе изменилась в лучшую сторону.
«Приняты серьезные меры для улучшения инвестклимата: развиваются Территория опережающего развития и Особая экономическая зона Тольятти,- отметил Игнатьев.- Долгое время мы были первыми и единственными резидентами ТОСЭР. Но за последние два года пришли серьезные компании с серьезными проектами», передает пресс-служба облправительства.
Фото: tolkochto.ru
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