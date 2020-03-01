"Никогда не забудем". Путин выступил на концерте по случаю 20-летия подвига псковских десантников
1 марта 2020 17:57
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— Я часто думаю об этом. Молодые люди, только с гражданки, они попали в самое пекло. Они показали, на что способны русские солдаты. Низкий поклон их родителям и близким. Слава офицерам, воспитавшим этих ребят, и тем командирам, которые были и навсегда остались с солдатами, — сказал президент.
Путин отметил, что бой был неравный, а численность боевиков во много раз превосходила численность десантников. При этом бойцы стояли насмерть, защищая Родину, подчеркнул президент.
После этой церемонии глава государства провёл смотр полка.
Бой у высоты 776 — одна из битв Второй чеченской войны, которая продолжалась с 29 февраля по 1 марта 2000 года в Шатойском районе Чечни. Шестая рота Псковской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с чеченскими боевиками, где выдержала нападение группировки боевиков Басаева и Хаттаба численностью около 2,5 тысячи человек. В ходе боя погибло 84 военнослужащих, шестеро выжили. 22 бойцам было присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. 68 солдат и офицеров были награждены орденом Мужества, 63 из них — посмертно.
Ранее президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику псковским десантникам и встретился с их родственниками.
Фото: LIFE
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