Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России

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Политик выразила мнение, что ограничения в отношении Москвы привели к тому, что России удалось самостоятельно обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией.В то же время наши фермеры больше не имеют возможности поставлять туда свои продукты. Что касается других отраслей, Россия все больше ориентируется на Китай.По ее словам, нужно стремиться к постепенной отмене санкций.Кроме того, Швезиг поддержала проект "Северный поток — 2", отметив важность газового обеспечения для Германии как временного решения перед переходом на другие виды энергии.