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Новости /  Политика /  Политика региона  

Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России

29 июня 2019 18:35
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Политик выразила мнение, что ограничения в отношении Москвы привели к тому, что России удалось самостоятельно обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией.
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России, передает РИА Новости. Ее слова приводит Hamburger Abendblatt.

Политик выразила мнение, что ограничения в отношении Москвы привели к тому, что России удалось самостоятельно обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией.

В то же время наши фермеры больше не имеют возможности поставлять туда свои продукты. Что касается других отраслей, Россия все больше ориентируется на Китай.

По ее словам, нужно стремиться к постепенной отмене санкций.

Кроме того, Швезиг поддержала проект "Северный поток — 2", отметив важность газового обеспечения для Германии как временного решения перед переходом на другие виды энергии. 
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Комментарии



Политика региона
29 июня 2019  18:35
Политик выразила мнение, что ограничения в отношении Москвы привели к тому, что России удалось самостоятельно обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией.
Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России
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