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Недостроенный этаж нового корпуса Иверского монастыря демонтируют

5 августа 2020 22:55
286
Об этом договорились депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и епископ Русской православной церкви, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и епископ Русской православной церкви, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий договорились демонтировать недостроенный этаж нового корпуса Иверского монастыря, передает drugoigorod.ru.

Спорный проект нового корпуса Хинштейн и Сергий обсуждали сегодня. Договорились снести верхний, недостроенный этаж. Владыка сказал, что сейчас они делают новый проект. 
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Комментарии


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