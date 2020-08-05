Недостроенный этаж нового корпуса Иверского монастыря демонтируют
5
августа 2020
22:55
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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и епископ Русской православной церкви, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий договорились демонтировать недостроенный этаж нового корпуса Иверского монастыря, передает drugoigorod.ru.
Спорный проект нового корпуса Хинштейн и Сергий обсуждали сегодня. Договорились снести верхний, недостроенный этаж. Владыка сказал, что сейчас они делают новый проект.
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